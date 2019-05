Mlada glumica se onesvestila u Kanu zbog – preuske haljine (foto)

Američka glumica Eli Fening onesvestila se na večeri na filmskom festivalu u Kanu, jer joj je haljina bila preuska.

#ElleFanning wore a #Prada pale pink silk tulle gown with a wide skirt and a drapery bodice, embellished by multicolor gazarre, taffeta and crystals flowers embroideries while attending the ‘Chopard Trophy’ event during the 72nd annual #CannesFilmFestival in Cannes.#PradaPeople pic.twitter.com/NUSfkyhVkM

— PRADA (@Prada) May 21, 2019