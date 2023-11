Moć Mladog Meseca, drevne Kakao ceremonije i ekstatičnog plesa ponovo stiže u beogradske Silose

Nakon prvog New Moon Ecstatic Cacao događaja koji je izazvao veliko oduševljenje publike, Ada Divine Awakening i EXIT festival 12. novembra donose još jedno veče Mladog Meseca i ekstatičnog plesa u beogradske Silose u okviru trodnevnog Belgrade Takeover događaja.

Jedinstveni osećaj slobode koju donosi ADA iskustvo i ovog puta preuzeće unikatni prostor pored Dunava, za veče ispunjeno mirisom i ukusom najkvalitetnijeg, čistog kakaa iz Gvatemale koji podiže životnu energiju i otvara srce, meditacijom i ekstatičnim plesom koji oslobađa um i telo. Namera događaja New Moon Ecstatic Cacao je pronalazak nove iskre koja svim učesnicima donosi pojačanu životnu energiju, osećaj ispunjenosti i zadovoljstva sobom, kao i samospoznaju neophodnu za usavršavanje svakog segmenta življenja.

Ada Divine Awakening New Moon Ecstatic Dance

U nedelju, 12. novembra od 17 časova, u beogradske Silose ponovo će se useliti jedinstvena magija koju donosi ADA zajednica. Veče će započeti Ksenija Lea Ronai sa drevnom Kakao ceremonijom koja je neizostavna uvertira u stanje potpunog mira i slobode koje će ostatak programa doneti svakom posetiocu. U mnogim kulturama biljka kakaa je sveta, a napitak od ove biljke naziva se i hranom bogova. Veruje se da poseduje mistične i transformativne kvalitete koji povezuju fizičko i duhovno biće, ovaj eliksir otvara srce i stvara most do viših stanja svesti.

Muzički program podeljen je u dva različita segmenta, oba izabrana da neguju duh, svaki na svoj način. Posestioci će prvo uploviti u gotovo himnično pevanje sa Bhakti bendom i umiljatim i umirujućim glasom magične Lave. Drevne melodije bhakti joge kombinovane sa modernim zvucima iskustvo su za sebe, i u potpunosti uvlače publiku u jedan poseban univerzum – u stanje svesti izvan sebe i sopstvenih ograničenja.

Drugi deo večeri posvećen je ekstatičnom plesu čija moć vodi do samog zenita energije života, na put pronalaženja sebe, svoje bezgranične slobode i konekcije sa svetom koji okružuje svakoga od nas. Ritmove i melodije diktiraće DJ Human Rias, član Exitove porodice poznat po tome što srce ne drži na rukavu već na DJ pultu, i predivna Yelisaveta, DJ-ica i pijanistkinja čija energija doseže neverovatne visine. Kraj večeri rezervisan je za Temple Night, bezbedan prostor za pronalaženje i ostvarivanje konekcija između posetilaca.

Ada Divine Awakening festival je tokom svoje tri godine postojanja okupio verno pleme ljudi čija želja je da žive iskrenije, srećnije i kvalitetnije. Transformacija je osnovna misija Ada Divine Awakening retreat-a i njegova moć pokazana je iznova i iznova kroz iskustva vernih posetilaca koji mu se vraćaju i šalju ljubav tokom cele godine. Kao i svaka porodica, ADA zajednica raširenih ruku dočekuje nove članove, a New Moon Ecstatic Cacao savršeno je mesto za pravljenje prvog koraka ka ujedinjenosti u slobodi, miru, ljubavi i razumevanju.

U okviru EXIT Belgrade Takeover vikenda održaće se tri događaja, šlagvort će dati jedinstveni i mračni, maskirani DJ i producent Boris Brejcha svojim nastupom u Glavnom Hangaru Luke Beograd, u petak 10. Novembra. Odmah sutradan Glavni Hangar ispuniće groznica subotnje večeri uz DJ dvojce Artbat i Adana Twins, koji će uz lokalnu podršku doneti neponovljivo No Sleep iskustvo najvernijim rejverima. Neophodno uzemljenje u beogradske Silose doneće New Moon Ecstatic Cacao kao treći događaj velikog Belgrade Takeovera koji će postaviti krunu na vikend ispunjen muzikom, plesom, i neponovljivim momentima sa prijateljima.

U ponudi su ulaznice za celo New Moon Ecstatic Dance iskustvo po ceni od 2.290 RSD, i za samo ekstatičan ples po ceni od 1.290 RSD sa popustom od 50% u odnosu na finalnu cenu. Ulaznice su dostupne na Gigs Tix prodajnim mestima i online. Aktuelna cena ulaznica važiće najkasnije do 3. novembra do kraja dana.

