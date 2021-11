Možete da imate sve milijarde sveta, ali ipak niste Leonardo Dikarpio (video)

Loren Sančez, devojka Džefa Bezosa, upoznala je na izložbi u Los Anđelesu Leonarda Dikaprija, a društvenim mrežama kruži snimak kako očarano gleda holivudskog glumca, ne obraćajući pažnju na svog dečka.

Trio se sreo na 10. godišnjoj svečanosti umetnosti i filma u Los Anđelesu, a Loren nije mogla da skloni pogled sa Dikaprija.

Bezos, osnivač i bivši izvršni direktor Amazona, verovatno nema mnogo razloga za brigu imajući u vidu da je jedan od najbogatijih ljudi na planeti sa 177 milijardi dolara.

„Ono kad imaš milijarde, ali nisi Leonardo Dikaprio“, „Nađite nekoga ko će da vas gleda kao što devojka Džefa Bezosa gleda Leonarda Dikaprija“, samo su neki od komentara koji kruže društvenim mrežama.

Osnivača Amazona je, očigledno, ovaj postupak dobro zabavio, pa je na Tviteru poslao šaljivu poruku glumcu. Bezos je objavio fotografiju tokom pešačenja pozira pored znaka upozorenja na strmu liticu i pored nje napisao:

„Leo, dođi ovde, želim nešto da ti pokažem“.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021