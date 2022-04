Mučni detalji suđenja: Odsečeni deo prsta Džonija Depa završio na podu, lice mu je bilo u modricama

Tokom jučerašnjeg suđenja u slučaju tužbe koju je Džoni Dep podneo protiv bivše supruge Amber Herd, Depov privatni lekar i medicinska sestra svedočili su o povredi koju je glumac zadobio u iznajmljenoj kući u Australiji, gde je u martu 2015. snimao peti film u franšizi Pirati sa Kariba.

Dr Dejvid Kiper je svedočio u video-zapisu da je ušao u kuću i pronašao Herdovu, koju je opisao kao „vidno uznemirenu“, ali bez ikakvih vidljivih povreda. Rekao je da je odsečeni vrh Depovog prsta pronašao kuvar na kuhinjskom podu, nakon čega mu je lekar pružio hitnu pomoć.

Prema Kiperovom svedočenju, glumac je na putu ka bolnici rekao lekarima da je posekao prst nožem. Sudu je rečeno da Kiper nije pomenuo u svojim beleškama flašu koja je bačena na Depa.

Debi Lojd, Depova medicinska sestra, koja radi sa pacijentima koji pate od zavisnosti, rekla je da je čula oprečne tvrdnje o tome kako je došlo do povrede. Među njima je i to da je udario rukom o telefon i da je Herdova „bacila flašu votke na njega“. Lojdova nije mogla da se seti ko joj je to rekao, ali je ispričala da je kuća bila u neredu kada je stigla.

Potražila je vrh prsta u prizemlju, koje je opisala kao prostoriju za zabavu sa stolom za bilijar. Rekla je da nije našla deo prsta, ali ga je našao čovek po imenu Ben, za koga je rekla da je možda bio upravnik kuće.

Dep je imao prljavštinu na rukama, rekla je Lojdova, ali se ne seća da je videla krhotine stakla u kući. Ona je sa Kiperom ispratila Depa do bolnice. I Lojdova i Kiper su rekli da nikada nisu videli Depa da je bio nasilan prema Herdovoj i da nikada nisu videli povrede glumice.

Šon Bet, Depov telohranitelj, takođe je rekao da nikada nije video da je Dep bio nasilan prema Herdovoj.

„Veoma je simpatičan, bilo da pije ili ne pije“, rekao je. Bet je opisao da su se Dep i Herdova ponašali kao „srednjoškolski par“ na početku njihove veze, ali su ubrzo počeli da se redovno svađaju. Rekao je da je bio svedok kako je Herdova gađala Depa „bocom vode ili šoljicom za kafu“. Bet je takođe rekao da je video povrede kod Depa, uključujući otečenu jagodicu u martu 2015.

Sudu je prikazana fotografija na kojoj se vide modrice na Depovom licu, koju je Bet uzeo „kao dokaz u slučaju da je gospođa Herd pokušala da iznese optužbe protiv Depa“. Na drugoj slici, koju je Bet napravio otprilike u decembru 2015. godine, vide se ogrebotine na Depovom licu.

Džoni Dep se nasmejao kada je sudu prikazana tekstualna poruka koju je glumac poslao njegovoj medicinskoj sestri, a u kojoj Dep pominje svoj polni organ. Tekst je bio deo izvinjenja nakon što je Dep odbio da vidi medicinsku sestru ili bilo koga drugog ranije tog dana.

Dep je napisao Lojdovoj: „Hej dušo, tako mi je žao zbog današnjeg dana. Mislio sam da si Stiven, kojim nisam posebno oduševljen zbog njegovog prestanka lojalnosti i gubitka pamćenja“.

„Pokušao je sve da mi s*ebe što se tiče putovanja sa mojom ženom. Takođe je upao u moju je*enu kuću kao da je u pitanju stanica Grand central. Zaista mi je žao ako sam te uznemirio. Ako želite, možete mi dati malo morfijuma da vidim da li mi se jezik i penis dodiruju. S ljubavlju, Dž“, zaključio je Dep.

U jednoj prepisci Dep je Lojdovu nazvao „slatkicom“ i „spasiocem“ i rekao joj „toliko te volim“. U njenim beleškama iz septembra 2014. godine Dep se požalio da je Herdova, koja je u to vreme bila njegova verenica, imala „gadno ludilo“.

