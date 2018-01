Na FEST-u od 23. februara do 4. marta 116 premijernih filmova

Medjunarodni filmski festival FEST, na kome će premijerno biti prikazano 116 filmova i 10 filmskih klasika, održaće se u Beogradu po 46. put, od 23. februara do 4. marta, pod sloganom „Pridji bliže“, saopštili su danas organizatori.

„FEST će otvoriti višestruko nagradjivani američki film ‘Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju’ Martina Mekdone, a zatvoriti poljski film ‘Lice’ autorke Malgožate Šumovske“, rekao je umetnički direktor FEST-a Jugoslav Pantelić na predstavljanju ovogodišnjeg festivala.

Prema njegovim rečima, program će se odvijati u tri takmičarska i sedam revijalnih programa.

„Glavni takmičarski program nudi 16 filmova iz Madjarske, Danske, Iran, Kine, Argentine, Libana, Grčke, Hrvatske, SAD, Rusije, Italije i Švajcarske“, naveo je umetnički direktor FEST-a.

O najboljima u kategorijama Glavnog takmičarskog programa za film, scenario, trežiju, mušku i žensku ulogu i najbolje debitantsko ostvarenje odlučivaće žiri u kome će biti Milčo Mančevski, Jovan Jovanović, Elma Tataragić, Mila Turajlić i Gordan Kičić.

U istim kategorijama nagrade će se dodeljivati i u nacionalnoj selekciji „Srpski film“, o čemu će odlučivati žiri u sastavu Alen Sinkauz, Miloš Timotijević, Lordan Zafranović, Katarina Radivojević i Damjan Kozole.

„U nacionalnoj selekciji učestvovaće pet filmova koji će na FEST-u imati premijeru, a to su ‘Banditi u potrazi za mamom’ Koste Ristića, ‘Ederlezi rising’ Lazara Bodrože, ‘Horizonti’ Svetislava Dragomirovića, ‘Izgrednici’ Dejana Zečevića i ‘O bubicama i herojima’ Petra Pašića“, kazao je Pantelić.

On je rekao da je snimljeno još domaćih filmova koji nisu imali premijeru, ali su njihovi autori i producenti odlučili da ih pikažu na nekom od svetskih festivala A kategorije, zbog čega nije bilo moguće da učestvuju na FEST-u.

Na konferenciji je istaknuto da će u trećem takmičarskom programu „Granice“ biti prikazano osam filmova koji su ocenjeni kao subverzivni, kontroverzni, umetnički filmovi koji pomeraju granice u tematskom i estetskom smislu.

Selektor tog dela festivala Mladen Djordjević posebno je istakao film „Hitler’s Hollywood“ koji se bavi nemačkom kinematografijom za vreme vladavine nacista.

U glavnom programu, van konkurencije, naćiće se najpopularniji filmovi svetske produkcije iz prošle godine, a posebno su izdvojeni filmovi „Lejdi bird“, „Call me by your name“, „The Sqare“, „The Shape of water“, kao i novi filmovi reditelja kao što je Roman Polanski, Fatih Akin, Pol Šreder, Lin Remzi, Fransoa Ozon, Kler Deni, Dalibor Matanić.

Selekcija „Microwave“ donosi tri mikrobudžetna ostvarenja, medju kojima je i premijera domaćeg filma Jelene Marković „12 gnevnih žena“, a na „Docufestu“ biće prikazivani dokumentarci o Vitni Hjuston, Keri Grantu, Milču Mančevskom, dok će u novom programu „Play UK“, koji je spremljen u saradnji sa Britanskim savetom, biti prikazivani filmovi iz te zemlje i ostvarenja u VR (virtualna realnost) formatu.

U programu „Thrills and Kills“ biće prikazani žanrovski filmovi horori i trileri poput horora „Maus“ smeštenog u BiH do novog trilera Gele Balubani „Money“.

„Ove godine nagradu ‘Beogradski Pobednik’ za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dobiće madjarski reditelj Ištvan Sabo i srpska glumica Neda Arnerić, a ‘Beogradski Pobednik’ za dosadašnje stvaralaštvo biće dodeljen ruskom reditelju Karenu Šahazarovu“, kazao je Pantelić.

Pored zvaničnih nagrada, biće dodeljena i nagrada „Nebojša Djukelić“ za najbolji film regiona, Politikina nagrada „Milutin Čoči攓 kao i nagrade FIPRESCI žirija i FEDEORA žirija.

Gradska sekretarka za kulturu i predsednica Odbora FEST-a Ivona Jevtić, istakla je da će gradska uprava za ovu manifestaciju izdvojiti „rekordnih 30 miliona dinara“, a da se od Ministarstva kulture, koje je raspisalo konkurs, očekuje najmanje ista finansijska podrška kao i prošle godine, kada je FEST dobio devet miliona dinara.

Jevtić očekuje da će dodatna sredstva za neometano održavanje festival dobiti i od sponzora.

Filmovi će se prikazivati u Sava centru, Domu omladine, Dvorani kulturnog centra, bioskopu Fontana, Muzeju Jugoslovenske kinoteke, Jugoslovenskoj kinoteci, Centru za kulturu „Vlada Divljan“, a ove godine prvi put i u Sine grand Rakovica (Cine Grand).

Karte za festival biće puštene u prodaju 3. februara.

Cena ulaznica je od 250 do 400 dinara, a za otvaranje festivala 500 dinara.

