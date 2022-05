Najdublji dekolte na crvenom tepihu: Zanosno izdanje mlade italijanske glumice (foto)

Italijanska glumica Beatriče Vendramin pobrinula se da svojim izgledom ostane upamćena na ovogodišnjem Kanskom festivalu.

Ona je za premijeru filma „Top Gun: Maverick“ nosila dugu crnu haljinu zbog koje će ostati i upamćena. Dizajn haljine koji je odabrala za ovu svečanu priliku i ne bi bio toliko fascinantan da nema veliki dekolte. Zbog ovog „detalja“ na haljini, za ovom 21-godišnjom glumicom okretali su se apsolutno svi, a ona se samo smešila i pozirala. Dekolte Beatriče Vendramin bio je najveći dekolte na premijeri pomenutog filma.

Što se tiče njene frizure, mlada glumica se odlučila za jednostavan izgled, te je od svoje duge plave kose napravila valove koji su jednim delom padali preko njenih ramena.

Inače, mlada Italijanka proslavila se ulogom Eme Ferari u sitkomu „Alex&Co“ koji se prikazuje na Disney Channel-u, a u svetu šoubiznisa je poznata od malih nogu. 2016. godine snimila je prvi film „Come divenatre grandi“, pojavila se u uspešnoj italijanskoj seriji „Non dirlo al mio capo“, a uspešno se bavi i pevanjem.

Objavila je svoju autobiografiju pod nazivom „Feet on the ground, head in the sky“, a bila je i zaštitno lice mnogih modnih kampanja i naslovnica modnih časopisa.

