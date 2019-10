Nećete moći da poverujete kako savršen rukopis ima Megan Markl (foto)

Vojvotkinja Megan Markl jedna je od najpoznatijih osoba na svetu. Javnost oduševljava svojim humanitarnim radom, posvećenosti porodici i neprikosnovenim stilom, ali malo ko zna da koliko je vešta sa naliv perom.

S obzirom na to da je Megan u prošlosti bila glumačka zvezda, podelila je pregršt autograma. Kada je postala punopravna članica kraljevske porodice, odlučila je da promeni svoj službeni potpis. Njen novi stil potpisa vidljiv je u službenim dokumentima, zahvalnicama i čestitkama koje potpisuje za vreme obavljanja svojih službenih kraljevskih dužnosti.

