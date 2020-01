Nejmar odlepio za ovom prelepom Ruskinjom (foto)

View this post on Instagram

No se me da muy bien escribir posts, pero me apetece mucho contaros lo que siento al haber participado en la isla de las tentaciones🍎 Si os soy sincera jamas hubiera dicho que este programa va a ser una experiencia de tanto aprendizaje para mi! Hay muchisimas mas cosas en las que la gente no piensa cuando ve el programa. Para mi y creo que para todos los participantes fue muy duro estar tanto tiempo sin un minimo contacto con los familiares, amigos, etc. Tambien, tuvimos que convivir todos con personas muy diferentes y desconocidas en la misma casa 24/7 y con mucha intensidad. Por otro lado, gracias a esta expeciencia he conocido a personas increibles, de las que he aprendido, con las que me he reido, llorado, nos hemos apoyado, hemos compartido secretos y miles millones de cosas que para mi son las que me hacen feliz y que me hacen crecer como persona! Gracias @islatentaciones por esta experiencia de la que jamas me voy a olvidar 🐍🍎☀️🌴