Nezgoda koja se dogodila Megan Markl dobro je poznata svakoj ženi (foto)

Svakoj ženi se sigurno bar jednom dogodilo da trag šminke ostavi na odeći. Čini se da ni vojvotkinje nemaju rešenje za ovaj problem.

Tokom svećanosti obeležavanja Dana sećanja na žrtve Prvog svetskog rata, Megan Markl se baš takva nezgoda, ali to joj niko nije zamerio.

Nakon službe u Vestminsterskoj opatiji Princ Hari i njegova supruga upoznali su se s veteranom Dana D Vilijamom Alenom kog je Megan zagrlila i poljubila u obraz, ali mu je usput ostavila tragove svog pudera na sakou.

And here is D-Day veteran William Allen – a remarkable man who celebrates his 100th birthday next month. Meghan hugged and kissed him, leaving a little make-up smudge on his jacket. ‘I’m never washing that!’ he said. pic.twitter.com/zQ8iAnX8FO

— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 7, 2019