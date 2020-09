Nova devojka Bred Pita ima 41 godinu starijeg muža, evo kako izgleda (foto)

Suprug nove devojke Breda Pita Nikol Poturalski, konačno je viđen i fotografisan, posle obelodanjivanja veze holivudske zvezde sa atraktivnom manekenkom.

EXCLUSIVE: Jilted husband of Brad Pitt's new lover Nicole Poturalski seen for the first time since German model ran off with Hollywood heart-throb https://t.co/zhuVacS7DD

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2020