Opasna veza: „Noć kada je Bobi Kenedi ubio Merilin Monro“ (foto)

Merilin Monro je otrovao Bobi Kenedi strogo poverljivom drogom koju je izumila CIA pokušavajući da je spreči da izađe u javnost sa aferama dvojice braća, tvrdi bivši detektiv Majk Rotmiler.

Dangerous liaisons-Marilyn Monroe was poisoned by JFK’s brother Bobby Kennedy with a top-secret drug invented by the CIA in a bid to prevent her from going public about her affairs with the two brothers, claims former detective Mike Rothmiller. pic.twitter.com/eXkti0KFCQ

— Vamshark (@vamshark) July 4, 2021