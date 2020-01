„Ovaj video dokazuje kakva je Megan Markl zapravo osoba“

Megan Markl poslednjih dana glavna je vest u svim svetskim medijima.

Vojvotkinja od Saseksa i njen suprug princ Hari povukli su se s kraljevskih dužnosti, uz odobrenje kraljice Elizabete II. Za prinčevo napuštanje rodne Velike Britanije dobar deo javnosti okrivljuje bivšu glumicu i mnogi smatraju da je preseljenje bilo njena ideja i mnogi nemaju lepe reči za nju.

A video of me meeting Meghan Markle just went viral. Allow me to explain. She is genuinely the most inspiring human I’ve met. Through her social media & blog she taught me to be a more confident and passionate version of myself. The hate against her is garbage pic.twitter.com/euHjKkxp7D

— emily sorrells (@dinosorrells) January 14, 2020