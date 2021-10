Ove zvezde sačuvale su svoju nevinost do prve bračne noći

Mnoge zvezde Holivuda šokirale su javnost priznavši da su u polne odnose stupile već u ranim tinejdžerskim godinama, ali postoji i druga strana tog sveta bogatih i slavnih. Neki glumci i pevači progovorili o svojoj nevinosti koju su čuvali do braka.

– Seks je za brak. Ako nema poštovanja, to znači da me zapravo ne žele – rekla je Adrijana Lima 2006. godine u jednom intervjuu.

Sa košarkašem Markom Jarićem je provela tri godine u vezi dok se nisu skrasili u braku. Zajedno imaju dvoje dece, a razveli su se 2016. godine.

Jessica Simpson was an open book when it came to discussing her ex Nick Lachey: "I couldn't lie to our fans and I couldn't give somebody hope that we were this perfect golden couple." https://t.co/PFvAa90xNO pic.twitter.com/dVz4UsBS9p

– Nevinost može biti kul i seksi – izjavila je Džesika Simpson za magazin People 2000. godine.

Tokom odrastanja pevačica je dala obećanje svom ocu svešteniku da će početi da nosi prsten nevinosti od svoje 12. godine. Pevač Nick Lašej je priznao da nije lako poštovati njenu odluku, ali da će to učiniti. Venčali su se 2002. godine, a četiri godine nakon, odlučili su se na razvod. Džesika je sada u braku s Erikom Džonsonom s kojim ima troje dece.

"Marriage is like being on a team. Each teammate is different, but you have the same goal." – Lisa Kudrow✨

Lisa Kudrow and Michael Stern are celebrating their 26th wedding anniversary today! pic.twitter.com/uyAzTfGgFu

