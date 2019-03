Ovi slavni zavodnici pored sebe imaju lepotice mlađe i preko 30 godina (foto)

View this post on Instagram

El actor Richard Gere, de 69 años, se convirtió nuevamente en padre junto a su esposa, la empresaria española, Alejandra Silva.🙌🏼 _ El pequeño Alexander es el primer hijo en común del matrimonio, pero es el segundo para ambos, ya que el actor es padre de Homer James Jigme, de 18 años y Silva, también tiene un hijo, Albert, de 7 años💥