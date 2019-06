„Ovo je ono što smo zaslužili“: Obožavalac snimio novo finale „Igre prestola“ (video)

Bura oko poslednje epizode, pa i cele osme sezone, se ne stišava iako je finale emitovano pre mesec dana. Brojni fanovi i dalje ne mogu da se pomire sa činjenicom da se serija završila onako kako se završila.

Svaki obožavalac ima svoju teoriju o tome u čemu su i koliko „pogrešili“ njeni tvorci, a jedan jutjuber je otišao korak dalje i napravio svoj završetak, a velika većina obožavalaca GoT-a saglasna je da je njegov kraj serije mnogo bolji, prenosi B92.

On je u video-snimku rekao da ima iskustva u pisanju za film i televiziju i da već šest godina radi kao scenarista.

„Mislim da je kraj Igre prestola napravljen nezgrapno i da su ga zbrzali. Ova serija zaslužuje bolji kraj“, objasnio je Denijel Viden, koji je na Jutjubu objavio svoj kraj serije.

Njegovu verziju do sada je pogledalo više od četiri miliona ljudi, kojima se uglavnom više svidelo njegovo viđenje kraja sage epske naučne fantastike.

Na samom početku video-materijala, on je rekao da će da poštuje broj epizoda kako bi imao ista ograničenja kao scenaristi Vajs i Beniof.

Kao jednu od najvećih grešaka, Viden je istakao preranu smrt Noćnog Kralja, kao i to što su u poslednjoj sezoni razvoj pojedinih likova scenaristi potpuno zanemarili.

Istakao je da bi promene uveo tek od treće epizode, ali i da bi i u njoj promenio samo kraj.

Navodi da bi, po njegovom scenariju, došlo do borbe Severnjaka i vojske Deneris Targerjen sa Noćnim Kraljem. U ovom slučaju, Noćni Kralj bi pobedio, a preživeli bi bili primorani da se povuku u Kraljevu luku, kao i da bi Sansa i Tirion bili u opasnosti i da bi im pomogli Arja i Džon Snežni.

„Deneris bi se za to vreme sukobila sa Noćnim Kraljem, svako na svom zmaju, a Teon bi uspeo da zaštiti Brena“, naveo je Viden.

U njegovoj verziji, Bren bi imao mnogo aktivniju ulogu i iskoristio bi svoje sposobnosti da pomogne saveznicima.

„On bi zaposeo zmaja Viseriona kako bi se on borio na strani živih dok se Džon Snežni suprotstavlja Noćnom Kralju u dvoboju mačevima“, objasnio je.

Kaže i da bi tada Noćni Kralj pobedio u dvoboju, da bi svi mrtvi stali uz njega, a da bi preživeli zatražili zaštitu od Sersei, na šta bi ona pristala ukoliko je Deni prihvati za kraljicu.

Deni bi, prema njegovom scenariju, prihvatila da joj se pokloni i prihvati je za kraljicu.

Pokazalo bi se i da Noćnog Kralja ne može da ubije zmajsko staklo i da će on napasti Kraljevu luku.

Bren bi se onda vratio u prošlost da sazna kako mogu da poraze ovog snažnog neprijatelja. Tada bi, navodi, Bren shvatio da bi uništenje drveta kod kojeg je stvoren Noćni kralj moglo da uništi svu magiju na svetu, pa tako i Noćnog Kralja.

„To bi takođe ubilo Džona Snežnog koji je zahvaljujući magiji i vraćen u život. To takođe znači da bi Noćni Kralj hteo da ga zaštiti po svaku cenu. Džon bi na to pristao, a Deni (koja je u ovoj verziji trudna) na zmaju odlazi da uništi drvo i tamo se sukobljava s Noćnim kraljem. Uspeva da zapali i drvo i Noćnog Kralja, a dok on umire s njim umire i Džon, kao i ostali (ne)mrtvi“, istakao je.

U njegovoj verziji Džejmi se vraća Sersei, ali ne znamo da li želi da je ubije ili da joj se pridruži, prenosi Comicbook.com.

Takođe, pojavljuje se Elarija Send koja ubija Džejmija iz osvete jer su Lanisteri ubili njenu ćerku, ali ono što ona nije znala da to nije ni pravi Džejmi, već Arja, koja je navukla njegovo lice kako bi se približila Sersei.

„Arja međutim, na kraju ipak preživi. Pravi Džejmi se svađa s Sersei koja želi da ubije svakoga ko je stao uz Deneris, a njemu naređuje da to obavi. Džejmi na kraju ubija svoju sestru tako što je probada mačem kroz srce“, objasnio je.

Kako je Sersei mrtva, Deneris se konačno penje na tron jer su sada ona i njeno i Džonovo dete naslednici.

Komentara video-materijala ima dosta, a većina fanova ove serije je oduševljena ovakvim krajem.

I brojni glumci jedne od najgledanijih serija sage epske naučne fantastike dali su mišljenje o poslednjoj sezoni i samom kraju, a dok ima onih koji kraj brane, ima i onih koji kažu da je mogao da bude drugačiji, ali da svakako kakav god kraj da je snimljen, uvek bi bio neko ko njime ne bi bio zadovoljan.

„Ovo je kraj kakav smo zaslužili“, „Ovo je pravi završetak. Onaj prvi se nije ni dogodio“, samo su neki od komentara na ovaj video-snimak.