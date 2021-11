Ovo je žena koja je Bred Pita ostavila neposredno pred venčanje

Bred Pit i Anđelina Džoli su važili za najlepši holivudski par ikada, ali je glumac tokom devedesetih godina ušao u vezu s glumicom koja je bila njegova velika ljubav, neki tvrde i najveća, piše Story.hr.

Mnogi pamte brojne romanse holivudskog zavodnika. Tako je između ostalog, tokom osamdesetih i početkom devedesetih imao nekoliko veza s koleginicama glumicama, a najveći utisak ostavile su veze s Džulijet Luis i Robin Givens.

Ipak, glumac je 1994. godine započeo vezu s američkom glumicom Gvinet Paltrou. Iako je venčanje već bilo zakazano, Gvinet je u zadnji trenutak odlučila da otkaže sve.

Upoznali su se na snimanju filma ‘Sedam’, redatelja Dejvida Finčera. Pre nego što je film otišao u montažu, oni su bili u ljubavnom zanosu. Osim toga, par je bio toplo prihvaćen u javnosti i publika ih je obožavala jer su se umorili od praćenja veza Kim Besindžer i Aleka Boldvina, kao i Demi Mur i Brusa Vilisa.

Dve godine kasnije, 1996., objavil su veridbu. I dok se neizvesno čekalo slavno venčanje, usledio je zaokret koji niko nije očekivao. Par nedelja pre planiranog venčanja par je objavio da odlaže brak ne otkrivajući razlog, ali uz napomenu da ih i dalje veže jaka ljubavna veza.

Ipak su raskinuli deset meseci kasnije nakon putovanja u Pariz. Samo nekoliko godina nakon toga, kad je prvi put raskinula s Benom Aflekom, glumica je izjavila da je odustala od braka s Bredom jer je mislila da je mlada za tako veliki korak u životu.

“Bila sam dete! Imala sam samo dvadeset dve kad smo se upoznali. Tek kad sam napunila četrdeset godina, shvatila sam koliko sam mlada i glupa bila u tim godinama. Nisam bila spremna, a on je jednostavno bio predobar za mene u tom trenutku”, rekla je Gvinet.

Ono što je još zanimljivo kod njene veze s Bred Pitom je to što su tokom svoje ljubavi počeli da liče jedno na drugo, a i javnost je to naravno primetila.

