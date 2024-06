Pevač Džastin Timberlejk optužen jer je vozio pijan, jedva hodao

Pop zvezda Džastin Timberlejk optužen je danas zbog vožnje u pijanom stanju u jednom selu u u otmenom njujorškom primorskom letovalištu Hemptons, a policija je rekla da nije zauatavio automobil pred znakom „STOP“ i da je vozilo skrenulo iz svoje trake u traku u suprotnom smeru.

Pevač dečačkog benda koji je postao solo zvezda i glumac, vozio je najnoviji BMW, verzija za 2025. godinu u Sag Harboru u noći ponedeljak na utorak kada ga je policajac zaustavio i utvrdio da je alkoholisan, navodi se u sudskom dokumentu.

„Oči su mu bile krvave i staklaste, iz daha je dopirao jak miris alkoholnog pića, nije mogao da se koncentriše, govorio je usporeno, bio je nesiguran u hodu i bio je loš na svim standardizovanim terenskim testovima trezvenosti“, kažu sudski spisi.

Timberlejk (43) je policajcu rekao da je popio jedan martini i da prati neke prijatelje kući. U policijskoj stanici u obližnjem Ist Hemptonu, odbio je test daha, navodi se u sudskim dokumentima, u kojima je njegovo zanimanje navedeno kao „profesionalac“ koji je „samozaposlen“.

Desetostruki dobitnik Gremija pušten je bez kaucije ujutro pošto je optužen u Sag Harboru za prekršaj vožnje u alkoholisanom stanju, a njegov sledeći izlazak pred sud je zakazan za 26. jul, saopštilo je okružno tužilaštvo okruga Safolk.

Mladi Timberlejk je počeo da nastupa kao Diznijev „mišketar“, gde su njegove kolege bile i buduća devojka Britni Spirs (sada je oženjen glumicom Džesikom Bil). Proslavio se u velikom dečačkom bendu NSINC, počeo solo karijeru snimanja 2002. i bio je jedna od najuticajnijih ličnosti popa ranih 2000-ih.

Privržen popu i R&B-u, poznat je po hitovima koji su osvojili Gremi kao što su „Cry Me A River“, „SexyBack“, „What Goes Around…Comes Around“ i „Can’t Stop The Feeling!“. Nastupao je u pauzama Super Boula više puta, uključujući i zloglasni trenutak „kvara odeće“ 2004. kada je otkinuo komad odeće Dženet Džekson i otkrio njene grudi.

Ta epizoda je dovela do isključenja Džeksona iz Grammy programa nedelju dana kasnije. Ona je u dokumentarcu iz 2022. rekla da je to što se dogodilo bilo slulajno i da su ona i Timberlejk dobri prijatelji.

Timberlejk je takođe izgradio glumačku karijeru, stekavši priznanje u filmovima, uključujući „Društvenu mrežu“ i „Prijatelji s beneficijama“ i osvojio četiri nagrade „Primetime Emy“.

Prošle godine, Timberlejk je bio na naslovnim stranama kada je Spirs objavila memoare „Žena u meni“. Nekoliko poglavlja je bilo posvećeno njihovoj vezi, uključujući duboko lične detalje o trudnoći, abortusu i bolnom raskidu. U martu je objavio svoj prvi novi album posle šest godina, nostalgični „Everything I Thought It Was“, povratak njegovom poznatom budućem fank zvuku.

Timberlejk ima dve predstojeće predstave u Čikagu u petak i subotu, a zatim je zakazan za njujorški Medison Skver Garden 25. i 26. juna.

Sag Harbor, nekadašnje selo za lov na kitove koje se pominje u klasičnom romanu Hermana Melvila „Mobi Dik“, nalazi se usred Hemptonsa, 160 kilometara istočno od Njujorka. Hamptonsi su dugo bili stecište za bogate i slavne, a zvezde i xdrugi istaknuti ljudi su se tamo hvatali u koštac sa zakonom.

Smešten u zalivu, Sag Harbor je godinama gajio prizemljeniju reputaciju „ne-Hemptona“ od svojih suseda na obali okeana – mesto gde se ljudi okupljaju ne u seoskom klubu, već u baru na uglu koji se zove Korner Bar. Još postoji prodavnica jeftine robe od pet centi, a oslonac društvene scene je neobičan, udoban američki hotel iz sredine 19. veka.

To selo već dugo ima istaknutih vlasnika kuća i stanovnika, uključujući kantautora Bilija Džoela, bivšeg voditelja CNN-a Dona Lemona, pisca romana dobitnika Nobelove nagrade Džona Stajnbeka, feminističku autorku Beti Fridan i dobitnike Pulicerove nagrade Kolsona Vajtheda i Lanforda Vilsona. Vajthedov roman „Sag Harbor“ smešten je tamo, u enklavi na plaži u kojoj su generacije crnačkih porodica provodile leta.

Poslednjih decenija, Sag Harbor sve više postaje odredište za poznate ličnosti, prtendenata na druženje s viđenima, čak i brodove za krstarenje. Restorani nalik Menhetnu i skupi butici su se umnožili. Kuće koštaju milione i desetine miliona dolara, a ta nova priroda sela koje stalno raste izazvala je negodovanje nekih dugogodišnjih stanovnika zbog saobraćaja, gužve i promene karaktera mesta na koje su navikli.

