Pevačica ima 125 miliona dolara, živi u dvorcu sama sa mačkama (foto)

Irska muzičarka Enja poslednjih nekoliko dana je izrazito aktivna na društvenim mrežama. Naime, obeležava 20 godina od izlaska albuma „A Day Without Rain“ koji je izašao 2000. godine. To je njen peti studijski album, a slavna muzičarka proslavila je to novim objavama na Tviteru i Jutjubu.

Ipak, iz objava je očito da ih ne piše ona, već njeni zaposleni, što nije čudno jer je poznata činjenica da je Enja veliki introvert i privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Naime, iako je svetsku popularnost stekla zahvaljujući hitu „Orinoco Flow“ koji je objavila još 1988. godine, a od tada, prema dostupnim podacima, prodala je više od 75 miliona albuma širom sveta.

Njen album „Watermark“ u to vreme bio je među deset najuspešnijih u Evropi, a sličan uspeh ostvario je i album „Shepherd Moons“ objavljen 1991. godine. Poslednji album „Dark Sky Island“ objavila je 2015. godine.

Sama za sebe kaže da ne zna čime je zaslužila poverenje obožavalaca, jer zna da albume izdaje izrazito sporo.

Ova 59-godišnjakinja, jedna je od muzičara koji su zanimljivi javnosti jer su obavijeni velom tajne. Kako potpuno sama živi u dvorcu južno od Dablina, koji je 1997. kupila za 2,5 miliona dolara, retko u javnost isplivaju tajne o njenom životu i ljubavnim vezama.

Strani mediji tvrde da je sama već duže vreme i da joj društvo u životu prave samo mnogobrojne mačke koje je spasila s ulice. Prvi sused joj je frontmen benda U2 Bono Voks, ali i pored toga njih dvoje se ne druže.

Osim toga, nije bliska ni sa porodicom, barem tako tvrdi njen ujak koji je jedini bio spreman da kaže nekoliko rečenica o njoj za medije jednom prilikom.

„Ne viđamo je često, živi u dvorcu poput kraljice. Ona je samotnjak“, kazao je ujak Noel Dagan.

Jedinstven eterični muzički izraz Enja je godinama gradila sa producentom Nikijem Rajanom i njegovom suprugom. Snimala je na deset jezika, pa čak i na jeziku koji je sasvim izmišljen, a pevala je i muzičke teme u „Gospodaru prstenova“.

Kraljica keltske muzike, kako je često nazivaju, jedna je od najimućnijih muzičarki, a njeno bogatstvo procenjuje se na 91 milion funti, prenosi B92.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.