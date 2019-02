Polusestra napisala dve knjige o Megan: „Otkrila sam sve“

Samanta Markl stalno ima nešto novo da kaže o polusestri Megan Markl, a sada je u procesu spajanja svih svojih informacija u dve knjige. Samanta je knjigu najavila još u decembru, a sada je obavestila javnost da joj nije sve stalo u jednu.

– Nisam mogla da izdržim, izbrbljala sam sve – napisala je 54-godišnja Samanta na Tviteru.

Prvi deo knjige ‘In the Shadows of the Duchess’ će izaći u aprilu, taman kada bi Megan trebalo da se porodi, a drugi dva meseca kasnije.

Samantina knjiga sadrži puno fotografija nje i Megan za koje kaže da će dokazati koliko su vremena provele zajedno.

– Neke fotografije će vam se dopasti. Takođe, demantovaće vaše zlobne tračeve da nismo imale zajednički život. Ja sam itekako njena sestra i ako vam se to ne sviđa, šteta – ispričala je Samanta.

Meganina polusestra tvrdi da javnost ne zna celu istinu i da ona neće ništa kriti.

– Od uspavanki do laži. Sve je to u mojoj knjizi. Ona pokriva sve što se događa ‘iza kulisa’ za šta svet ne zna. Verujte mi, ima mnogo toga – kaže Samanta.