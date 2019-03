Porno glumica najavljuje kandidaturu za guvernera (foto)

View this post on Instagram

Privet!! Kak prošli vaši prazdniki?! Я snačala navela krasotu u @milashka_beauty_studio Potom mы veselilisь, vmeste gotovili užin, pri эtom peli pesni, dralisь poduškami i smotreli semeйnыe filьmы. Moi idealьnыe vыhodnыe! A kak vы otdыhaete: – kino na divane s picceй – son i valяnie v krovati – na prirode/dače – po baram/babam – s druzьяmi/ semьeй – kulьturnaя programma – svoй variant…? #berkova #dom2 #elenaberkova #sčastlivыenogti #pedikюr #krasivыeručki