Potresna ispovest slavnog glumca (video)

Gostujući u emisiji kod Grejema Besindžera glumac je otvorio dušu i rekao da je njegov otac gledao najstrašniju scenu koju jedno dete može da vidi.

Deda oskarovca Toma Henksa ubijen je pred njegovim ocem kad je bio dečak, a holivudski glumac je sada prvi put izneo ovu potresnu priču u javnost.

Gostujući u emisiji kod Grejema Besindžera, posle mnogo godina, Tom se potpuno otvorio i rekao da je njegov otac bio svedok dedinog ubistva.

„Moj tata je imao devet ili deset godina kada je unajmljeni radnik ubio njegovog oca u štali na njegovoj farmi u kalifornijskom gradu Vilovsu“, rekao je glumac i objasnio šta se tačno dogodilo i šta je sve njegov otac morao da prolazi tad tokom suđenja.

„Bio je jedno od četvoro dece i jedini se zatekao tamo. Slomilo ga je to iskustvo. Morao je tri puta da svedoči kao dete. S advokatima, sudijom… Bila je to sporna borba, muškarac je oslobođen jer se radilo o tuči. Ali otac mog tate je ubijen i on je tome svedočio“, objasnio je Henks.

Glumac je priznao i kako je sve to uništilo njegovog oca i prekinulo mu bezbrižni život, kao i da je tada izgubio i osećaj da postoji pravda u svetu.

Nije bilo ispravno što je to video. Bila je to nepravda koja je sela na njegova mlada ramena – istakao je glumac.

Tom Henks je takođe izneo i činjenicu da je, nakon svega, njegov otac postao crna ovca u porodici, samo jer je svedočio tom stravičnom događaju.

