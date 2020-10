Preminula legendarna Berta, iz serije „Dva i po muškarca“ (video)

Spremačicu Bertu glumila je od 2003, a do 2015. se pojavila u 212 epizoda. Sredinom juna ove godine Končata je imala srčani udar i odmah je prevezena u bolnicu gde su se lekari borili za njen život

Glumica Končata Ferel, najpoznatija po ulogama u ‘Dva i pol muškarca’, ‘L.A. Law’ i ‘Mystic Pizza’ preminula je u 77. godini.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.

Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.

💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020