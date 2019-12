Preminuo slavni lutkar Kerol Spini, poznat po „Ulici Sezam“ (video)

Američki lutkar Kerol Spini, poznat po tumčenju likova u televizijskoj dečjoj emisiji „Ulica Sezam“ umro je u 86. godini.

In 1983, Big Bird (Caroll Spinney) said goodbye to Mr. Hooper (Will Lee). They were two close friends on and off camera. They're now reunited.

We're gonna miss you, Mr. Spinney. pic.twitter.com/LZJRMgWHax

— Muppet Central (@MuppetCentral) December 8, 2019