Prepoznali biste ga? Evo kako izgleda i šta radi Vukašin iz „Srećnih ljudi“ (foto)

, Desimir Stanojević, Zlata Numanagić, Radmila Savićević "Desko", Janko Milivojević and dog Sima in TV serials "Happy People" ("Srećni ljudi"), Radio Television of Serbia (1994). "The intertwined lives of numerous characters set in 1990s Belgrade who all try to live happily during rather unhappy times." 🇷🇸"Glavni junaci u seriji su članovi porodice Golubović (otac, majka, njihov sin, sinovljeva žena i njihovo dvoje dece). U vreme sankcija i teškog života, ova porodica suočava se sa problemima u svakodnevnom životu. Svako je prinuđen da se snađe na svoj način. Seriju prati zamena glumica koje igraju dve glavne ženske uloge. Naime, Tanja Bošković i Dubravka Mijatović napustile su seriju nakon 25 epizoda (najverovatnije zbog malog honorara). Zamenile su ih Zlata Numanagić i Jugoslava Drašković. Uprkos ovome, serija je zadržala prvobitnu popularnost i uspešno je završeno snimanje svih 70 epizoda."