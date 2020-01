Procurio snimak: Hari moli za posao za Megan, a izraz lica Bijonse je hit (foto, video)

Pre desetak dana u javnosti se pojavio snimak na kom se vidi kako princ Hari ugovara posao za Megan sa šefom Diznijevog studija. Bobom Igerom.

Taj razgovor odvijao se u julu prošle godine, premijeri ‘Kralja lavova’ u Londonu, a dok je Hari molio, Megan je ćaskala s Bijonse i Džej Zijem.

„Znate li da ona pozajmljuje glas?“ pitao je Hari Igera.

„Zaista? Nisam to znao“, odgovara Iger.

„Delujete znenađeno. Zaista je zainteresovana za to“, nastavio je Hari.

Šef Diznija je očigledno odlučio da iskoristi priliku.

„Voleli bismo da probamo, odlična ideja“, rekao je.

Za to vreme Bijonse je stajala sa strane s kiselim osmehom na licu.

Beyonce expression as #harry as #jonfavreau voiceover job for #meghan is everything #megexit #MeghanAndHarry #MeghanMarkle #beyonce pic.twitter.com/MmSsW2hjJr

— Migeal (aka) Princess Consuela Banana-Hammock (@migealdude) January 19, 2020