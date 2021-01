Procurio „zabranjeni“ film o kraljevskoj porodici (video)

Dokumentarni film o britanskoj kraljevskoj porodici iz 1969. godine, čije je prikazivanje kraljica Elizabeta II navodno decenijama zabranjivala jer otkriva previše intimnih detalja, procurio je na Jutjubu.

Film pruža uvid u događaje iz kraljevskog doma bez presedana, a gledali su ga milioni ljudi kada je prvi put emitovan na BBC.

Nakon toga je pohranjen u arhivu britanskog javnog servisa, navodno na zahtev Bakingemske palate i nije bio emitovan od 1970-tih.

Kako navodi CNN, nije poznato kako je film pod nazivom “Kraljevska porodica” ponovo pronađen niti ko ga je postavio na Jutjub, ali je ubrzo uklonjen na osnovu zahteva zbog autorskih prava.

Među spornim scenama navodno je ona u kojoj kraljica navodno poredi američkog ambasadora sa gorilom.

“To je bila gorila. Bila sam u strašnoj nevolji, Imao je kratko telo i duge ruke”, navodi PA Medija njene reči.

U još jednoj sceni iz svakodnevnog života članovi kraljevske porodice zajedno obeduju, dok u drugoj kraljica pretražuje tašnu kako bi u prodavnici kupila slatkiše šestogodišnjem princu Edvardu, što se smatralo revolucionarnim prikazom nedodirljive porodice u novom svetlu.

„Ova odvratna gnjecava zbrka biće u kolima, zar ne“, navodi PA reči kraljice.

A 1969 documentary about the Royal Family which hasn’t been seen since the Seventies – because it was deemed too intrusive – has finally emerged on YouTube, offering a view of Elizabeth II and her family unlike any that we’re used to seeing.

Read more: https://t.co/Zs1UZtZYeC

— The Telegraph (@Telegraph) January 29, 2021