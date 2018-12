Publika u Zagrebu ljuta nakon Balaševićevog koncerta: On je došao da nama nešto brani

Brojni obožavaoci Đorđa Balaševića razgrabili su ulaznice za njegova četiri koncerta u Lisinskom u Zagrebu, ali posle nastupa neki su bili razočarani.

To nije imalo veze sa koncertom i muzikom, već striktnom zabranom uzimanja telefona i neljubaznim ponašanjem obezbeđenja, piše hrvatski portal Index.hr.

“Nije stvar snimanja nego uopšte nismo smeli ni da pogledamo u mobilni. Dobila sam poruku, sekundu pogledala u mobilni ispod sedišta i neki neotesani klinac me izvukao kroz ceo red, digao zgrožene ljude i počeo da mi se unosi u facu da će me izbaciti napolje. Kažem mu: morala sam da pogledam, dete je u pitanju. Dakle, neljubaznost na visokom nivou! Posle toga za mene je koncert bio gotov! Postoji način na koji se komunicira s ljudima, sve se može reći na pristojan način. Niti sam imala nameru da snimam, niti sam ometala ikoga”, požalila se jedna posetiteljka na svom Fejsbuku.

“Nije stvar u klinji, nego u Balaševiću, lukavo”, neki su u komentarima odmah prozvali pevača.

“Zabranio snimanje? On je došao u naš grad u Zagreb u Lisinski i nešto da on brani?” usledio je ljutit komentar.

“Potpuno ga razumem. Zašto bi to dopustio. Ima sva prava”, nije se složila jedna devojka.

“Inače ga volim, ali sa ovom zabranom je preterao i razočarao me. Malo veće svetske face nisu tako rigorozne po pitanju snimanja. Kako ljudima zabraniti da pošalju poruku, telefoniraju, nisu svi hteli da snimaju. Razumljivo da je publika bila ljuta”, još jedan je od razočaranih komentara.

“Da, to sa mobilnim je bilo preterano. Bila je situacija kad je jedna slatka devojčica od jedno šest godina došla pred pozornicu da Balaševiću pokloni zeca. Obezbeđenje je skočilo i pokušali su da je pomjre, međutim Balašević je video, sišao sa bine i pozdravio se sa detetom”, ispričala je jedna žena.

“Predstave je najčešće zabranjeno fotografisati, pa ne vidim razlog za ljutnju. Kršili ste pravila i išli mimo opšte kulture. Ljutite se na ljude jer su radili svoj posao… Originalan komentar je druga priča – ukoliko osoba nije ni pokušavala slikati/snimati- ne vidim čemu praviti scenu oko kratkog gledanja u mobilni”, upozorila je jedna žena.

Ćerka kantautora Đorđa Balaševića, Beba Balašević, demantovala je navode da je njen otac zabranio snimanje i fotografisanje na koncertu u Zagrebu.

Ona je na svom Fejsbuku napisala da nije istina da je na koncertu u Zagrebu bilo zabranjeno snimanje telefonom i navela da dvorana Lisinski određuje pravila. Redari su branili snimanje, a prema njenim rečima, ona je to primetila u desetom minutu koncerta.

“Objavili su potpuno neistinitu vest sa koncerta u Zagrebu. Ništa novo. Iskreno, niko od nas nije iznenađen. Nismo zaista ni očekivali da će iko od medija preneti prave utiske ni sa koncerata u Beogradu, ni sa koncerata u Zagrebu. Ni sa koncerta bilo gde, kad smo već kod toga. Prave utiske o koncertima već odavno ni ne pišu novine nego publika, i to je daleko poštenije i vrednije.

Dakle…

Na izmišljotinu da je Đole zabranio snimanje i slikanje koncerta, za promenu naskočili su prvi oni koji taj koncert ne bi gledali ni da se održava u njihovoj dnevnoj sobi.

Ni ne treba.

Dvorana u Zagrebu ima svoja pravila i redari brane snimanje i slikanje.

Primetivši to, u desetom minutu koncerta ustajem i odlazim do šefa obezbeđenja da zamolim da se to više ne radi.

Đole silazi u publiku u jednom trenutku i zamislite… slika se sa publikom.

Da zaključimo, nije tačno da je bilo ko od nas, a posebno ne tata bilo kome bilo šta zabranio i molim vas da zadržite bar malo dostojanstva kad pišete vesti bilo koje vrste…

Ne moraju da budu pohvalne, ok.

Samo da budu istinite”, napisala je Beba na svom Fejsbuk profilu.