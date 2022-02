Razlika je očigledna: Slavne dame koje ne priznaju da su operisale nos (foto)

Gledajući fotografije savršenih slavnih lepotica, često se osećamo pomalo nesigurno. Međutim, zaboravljamo da je njihovo savršenstvo ponekad rezultat rada plastičnih hirurga. I dok neke poznate dame ne skrivaju svoje korekcije i otvoreno o njima pričaju u javnosti, mnogo je onih koje nikad nisu priznale svoje (očigledne) estetske operacije.

Među njima je i španska kraljica Leticija.

Na starim fotografijama jasno se vidi da je Leticija korigovala nos. I dok se stručnjaci za estetsku hirurgiju slažu da je korekcija nosa očigledna, lome se koplja oko toga da li kraljica korigovala i bradu.

Dok jedni tvrde kako se podvrgla mentoplastici, drugi smatraju da je u pitanju samo vizualni utisak koji je nastao zbog preoblikovanja nosa. Kraljica Leticija nikada nije komentarisala ove navode, ali kada je u pitanju nos – fotografije ne lažu i jasno je da je grba uklonjena.

Dženifer Aniston

Jennifer Aniston & more celebs had nose jobs to fix their "deviated septums." See the pics: http://t.co/ujUHoAhzI3 pic.twitter.com/4GqtFROL4z — Botched (@BotchedTV) April 7, 2015

Još 2018. je potvrđeno da je zvezda Prijatelja bila podvrgnuta operaciji rinoplastike da bi „ispravila devijaciju septuma koja je pogrešno urađena pre više od 12 godina“, rekao je Dženin predstavnik za Us Weekly u to vreme, što je značilo da je taj zahvat bio njena druga operaciju nosa.

Ona se prvi put osvrnula na odluku da ode pod nož kako bi popravila nos 2007. „Smešno je. Popravila sam [devijaciju septuma] – to je najbolja stvar koju sam ikada uradila. Spavala sam kao beba prvi put posle mnogo godina“, objasnila je Anistonova za časopis People. „Što se tiče svih ostalih [glasina], koliko god dosadno zvučalo, to je i dalje moje. Sve to. Još uvek moj.“

Bela Torn

Bella thorne plastic surgery rumors: nose job,botox,and lip injections,what do you think? pic.twitter.com/rGr90bp071 — Annabelle chloe (@CELEBSURGERYPL) January 17, 2016

Mlada zvezda odrasla je pred kamerama što je donelo određene izazove. Tokom godina, Bela se suočila sa mnogo glasina o plastičnoj hirurgiji, uključujući spekulacije da je imala operaciju grudi i nosa. Do danas, bivša zvezda Diznijevog kanala nikada nije razgovarala o tome da li je išla pod nož.

Blejk Lajvli

Blake Lively has the best nose job in all of Hollywood pic.twitter.com/BwYzre6UGF — mario (@26andtired) April 27, 2015

Blejk Lajvli je uvek demantovala sve glasine o svojoj tajnoj plastičnoj operaciji. Osim što je u tinejdžerskim godinama krišom uradila operaciju nosa. Međutim, odlučila je da o tome ne govori ili čak daje komentar.

Bela Hadid

Bella Hadid's nose job should be on display in a museum honestly pic.twitter.com/vbbCdHH7vE — reid (@_botulinum) February 26, 2017

Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice otišla je u drugu krajnost. Ona je pak opovrgnula glasine da se je imala bilo kakve plastične operacije (uključujući operaciju nosa) iako su promene na njenom licu i više nego očigledne i jednostavno ne mogu biti delo majke prirode.

„Ljudi misle da sam svašta operisala. Znate šta? Možemo da skeniramo moje lice. Ja se plašim i filera. Ne bih želela da time uništim svoje lice“, rekla je Bela u intervjuu za InStyle.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.