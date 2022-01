Sahranjen Aki Rahimovski: Emotivni govor njegove ćerke rasplakao sve (video)

U Aleji velikana na zagrebačkom groblju Mirogoj održan je poslednji ispraćaj Akija Rahimovskog.

Ispred kovčega je bila postavljena posveta muzičaru. „Tužna je naša ulica otkada nisi tu… Jer tužnu pjesmu pjevaju oni što ostaju“, piše na plakatu uz Akijevu fotografiju. Reč je o stihovima iz pjesme Parnog valjka „Moja je pjesma lagana“.

Emotivni govor njegove ćerke Dine dirnuo je mnoge do suza. „Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali teško biti veliki, veliki čovek“, rekla je skrhana Dina.

„Hvala ti, tata, što si me naučio kako je čovek samo malen pod zvezdama. Ajde, begaj, tako si mi govorio, begaj, kćeri. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. I samo da znaš, samo ti, tata, i niko kao ti“, poručila je.

„Volim te, tata“, zaključila je svoj govor.

Akijev sin Kristijan nije mogao da sakrije suze dok je ispraćao očev kovčeg. Uz njega su bili i ostali članovi porodice. Ispred kovčega je stajao i beli venac u obliku srca s posvetom Akijeve najmlađe ćerke Antonije.

Zatim je krenula pesma I Did It My Way. Akijevu fotografiju na sahrani su nosili njegovi unuci.

Na poslednji ispraćaj legendarnog pevača došli su njegove brojne kolege i prijatelji. Među prvima se pojavio Husein Hasanefendić Hus, njegov kolega iz Parnog valjka. Uz kolege iz Parnog valjka na Akijevu sahranu stigli su Dino Jelusić, Neno Belan, Ivana Plechinger, Jurica Pađen, Edvin Softić, Tina Kresnik, Gibonni, Nina Badrić…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.