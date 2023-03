Sećate li se Nece iz serije „Srećni ljudi“: Više se ne bavi glumom, a evo kako danas izgleda

Svi koji su gledali seriju „Srećni ljudi“, sigurno pamte i najmlađeg člana porodice Golubović, malog Necu. Njega je u periodu od 1993. do 1996. godine glumio dečak pod imenom Janko Milivojević. Neca je oduševio mnoge i bio jedan od najpopularnijih likova u „Srećnim ljudima“.

Janko Milivojević danas ima 36 godina, nestao je sa scene i bavi se porodičnim poslom.

U emisiji „Ćaskalica“ televizije K1 on se prisetio dana kada je dobio ulogu u „Srećnim ljudima“ i kada je glumio u ovoj seriji.

– Ja sam imao 6 i po. Išao sam na audiciju kod Mike Aleksića. Tada je bila jedna škola glume. Ja sam pre toga glumio u pozorištu i onda su oni izabrali nas nekoliko da se pripremamo za tu seriju, i onda su mene odabrali, jer sam im izgleda najviše svideo – rekao je Janko Milivojević i nastavio:

– Generalno sam radio sa dosta starijim ljudima, pa je bilo malo dosadno, ali kada sam snimao u školi, bilo mi je jako interesantno, jer sam radio sa kucom. Tako da sam u pauzama šetao kucu. Sima (pas) mi je bio najbolji drug, sa njim sam se najbolje družio – prisetio se.

Janko je potom objasnio zašto je odlučio da prestane sa glumom.

– Meni je tada bilo naporno i nisam imao ambicije da nastavim da glumim. Bolje neko to da radi kao što su to postojeći glumci koji vole taj posao. Ja sada volim neke druge stvari da radim nego glumu – rekao je on.

Janko je objasnio i čime se sada bavi.

– Radim i u galeriji. Prodajem slike, uramljujem slike i prevozimo slike u inostranstvo. To moj tata radi već 40 godina i onda sam ja nasledio taj posao – rekao je Milivojević, koji ima i dvojicu braće, koje žive u Dubaiju i Americi.

