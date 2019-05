Sedam godina posle smrti slavna pevačica ide na turneju (video)

Sedam godina posle tragične smrti Vitni Hjuston, u pripremi je hologramska turneja slavne pevačice.

Hjustonova je preminula februara 2012. godine, u svojoj 48. godini, u kadi hotelske sobe na Beverli Hilsu.

Njena snaja i bivša menadžerka Pet Hjuston kaže da ovaj turneja na kojoj će „nastupati“ hologram pevačice ima prioritet i najavljuje da će se Vitni na bini pridružiti originalni bend i prateći vokali, kao i brat Geri Hjuston.

Publika će ponovo imati priliku da uživa u moćnom glasu i magiji koju je na pozornicu donosila Vitni, a pred obožavaoce će se vratiti pesme „I wanna dance with somebody“ i „I will always love you“, kao i mnogi drugi hitovi koje je pevačica snimila tokom dve i po decenije duge karijere.

Pet je sada fokusirana na oživljavanje imidža i poslovanja pokojne zvezde, a najavljuje i objavljivanje novog albuma sa do sada neobjavljenim pesmama Hjustonove.