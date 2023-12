Senzacija Exitove Dance Arene na listi najboljih albuma 2023.

Vodeći magazin o elektronskoj muzici, legendarni DJ Mag, na listu najboljih albuma u 2023. uvrstio je i album prvenac mladog DJ-a Barry Can’t Swim.

Ovo je jedan od rekordnih rokova za koji se neki album popeo do svetskih klupskih visina, budući da je „When Will We Land” objavljen u oktobru ove godine. I dok broj pregleda još uvek vrtoglavo raste, a karte za nastupe su već rasprodate, Barry nam već predstojećeg jula sa svojim jedinstvenim zvukom dolazi na EXIT.

Ovaj mladi britanski DJ i producent rođen je u Edinburgu pod imenom Joshua Mannie. Poznat je postao po svojim inovativnim miksovima elektronske muzike, jazza, afrobeata i mnogih drugih neočekivanih žanrova. Kao odlična podloga za stvaranje poslužilo mu je klasično muzičko obrazovanje, budući da je klavir počeo da svira sa samo 9 godina. Kroz svoje formativne teenage godine svirao je više instrumenata u raznim bendovima, a oprobao se čak i kao lead vocal.

Stažiranje u SOMA Records izdavačkoj kući donelo mu je prvi susret sa elektronskom muzikom, pa se ubrzo, uvučen u svet klubova i dance kulture seli u London i počinje da radi na svojim prvim projektima. Osećaj pripadnosti, zajednice, upoznavanje novih ljudi i osećanja bili su inicijalna kapisla za stvaranje upečatljivog zvuka po kome je postao propoznatljiv i koji je 2020. godine doveo do Barry Can’t Swim projekta.

Nezaustavljivi trend rasta na internacionalnoj sceni prati ga od tada, dodatno pojačan debi EP-em „Amor Fati”, a zatim i singlom „Everything Is Going To Be Alright”. Nakon ovoga pridružuje se londonskom nezavisnom labelu Ninja Tune, gde u saradnji sa Anishom Kumarom objavljuje „Backpool Boulevard”. Ovaj singl doneo mu je svetsku klupsku slavu, ali i nominaciju za Billboardovu 10 Dance Artists To Watch in 2022 listu.

Početkom prošle godine, kao najavu za album koji će uslediti, Barry izdaje svoj prvi solo EP „More Content”, koji scena opisuje kao savršeni miks jazza, housa, techna i jungle zvuka. Sam Barry kaže da mu je inspiracija za ovaj neobični zvuk London, njegove ulice u kojima možete, samo dok šetate, čuti mnogo različitih stilova muzike, pomešanih sa zvukom koraka na pločniku, žamorom ljudi, sirenom automobile u daljini.

Kanalisanje ove energije i raznolikih žanrova postao je i njegov muzički potpis, šaren kao i njegovi uzori među kojima se nalazi plejada svetskih imena od Beatleasa do Fele Kutija.

Svoj debitantski album „When Will We Land” ovaj škotski umetnik objavio je u oktobru, a na njemu se nalazi 11 pažljivo odabranih traka među kojima su i „Define Dancing”, „Dance of the Crab” i „Sonder”.

Fuzija žanrova koje Barry uspešno miksa razlog su zbog kojih je u vrlo kratkom periodu uspeo da nas uvuče u svoje magične DJ setove i produkciju. Muzički znalci njegov zvuk opisuju kao hrabar, jedinstven, drugačiji, pokratački talas elektronske muzike, a album When Will We Land kao njegov do sada najhrabriji i najambiciozniji projekat.

Na ovom vrtoglavom usponu svetske slave Barry će nastupiti i na EXIT Starseeds festivalu 2024. gde će na mts Dance Areni posetiocima na dancefloor-u puštati svoje sada već velike hitove.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 10. do 14. jula 2024 na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su na sajtu EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

