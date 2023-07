Sinoć je bio jedan veliki zagrljaj, pokazatelj da nismo izgubili, niti zaboravili da plešemo!

Kad razmišljam o izvođačima, ne mogu da se nekad se zapitam: ima li poente to što rade, da li ih ljudi čuju na radiju, da li iko išta pročita o njima, da li ih je uopšte briga? Znaju li ljudi kad je rođen producent, koja je veza nove sa prethodnom pesmom, odakle je sempl ili ko je pesmu otpevao u originalu. Ako se Skrillex ovo ikada o sebi zapitao, nedvosmisleno je sinoć na Exitu, baš kao i ja dobio odgovore na sva ova pitanja. Ljudi su znali. Ljudi su došli na Skrillexa, onog koji napravi pop hit, ali te u isto vreme natera i da hendbeguješ, setiš se i zamisliš. I bilo im je bitno.

Skrillex: „EXIT, I Wanna See You Bounce!“ Live at Gorki List Main Stage

Sinoć je bila gužva kakvu ne pamtim. Ima taj jedan ćošak levo od Gorki List Glavne bine, na putu do mts Dance Arene, odakle uvek može da se vidi izvođač. E, sinoć je i tu bilo krcato! Na trenutke u poptunom mraku, Skrillex je sinoć priredio naizgled sveden, ali prebogat i precizno osmišljen šou, pripremljen posebno za EXIT publiku! Otvorio je sa ,,Zvižduk u osam” i momentalno osigurao da i ovaj nastup bude za knjige! Iako je proveo mnogo vremena u Srbiji nazdravljajući, naš jezik mu i dalje baš teško ide, premda mu niko nije zamerio izgovor dok se između pesama zahvaljivao i pozdravljao nas.

Skrillex: „The Whole World is Watching Us!“ Live at Gorki List Main Stage | EXIT 2023

Bilo je svega! Od hitova mlade pop zvezde Justina Biebera, preko Benny Bennasijevog bengera ,,Satisfaction” u naznakama, pa sve do novijih izdanja. ,,In Da Ghetto” je zasijala u punom sjaju, a onda je krenuo i ridim blok i pretvaranje Petrovaradina u favelu. A onda: ,,Paaa-ra, pam, pa-pam… We lost dancing!“. Himna nade tokom najcrnjih pandemijskih dana. Priča o tome kako smo izgubili zagrljaje, svoj prostor, odjednom postaje proslava upravo svih stvari koje su tu pred nama, uz nadu da ovog puta te stvari nećemo uzimati zdravo za gotovo. Možda sam malo plakao uz Skrillexa, pa šta!

Skrillex na Gorki List Glavnoj Bini: „Zvižduk u 8“

Preskočila mu je traka u nekom trenutku. Kako se samo osetiš živim tad. Teško je uskladiti pedeset hiljada nogu, gotovo je nemoguće da sinhrono plešemo, ali možemo svi u isto vreme da zastanemo i pogledamo oko sebe. Nemojte me držati za reč, ali mislim da smo imali svetsku premijeru sinoć! ,,Fine Day” je nebrojeno puta obrađivana, a čini mi se da je ova verzija glavni izazivač za titulu hita leta 2023. godine!

Pišem i sumiram utiske. Nek prođe još koji dan, pa me pitajte ponovo. Ovako, sad, ono sinoć bio je jedan od najboljih EXIT koncerata ikada!

Nakon što je Skrillex, prilično doslovno zapalio Gorki List Glavnu binu, Eric Prydz na mts Dance Areni takođe je opravdao ulogu hedlajnera. Ne samo da je izazvao veliko interesovanje ove godine, dugo vremena je među najtraženijima od strane domaće publike. Njegova karijera i EXIT su generacija i nije bilo trunke sumnje da će biti na visini zadatka. Kada zažmurim i zamislim mts Dance Arenu, nasmejane devojke na ramenima momaka i visoko podignute ruke na kojima su svetleće narukvice, čujem muziku kakvu je Prydz sinoć servirao. Treba biti posebno talentovan za srednju liniju koju on drži.

Provukao se i Prince sinoć, ali nije moglo da prođe bez mešapa one najskuplje, ,,And I miss you, like the deserts miss the rain“.Na nju je izvađeno najviše telefona, pa ćete je sresti od TikToka do YouTube-a, ako već niste. Zatvorio je, sasvim prikladno i izuzetno scenično, svojom trakom ,,Opus” čiji sintisajzeri i sirene prizivaju filmske montaže u glavi.

Nije bilo tako davno kad se činilo da je planeta stala. Imali smo novu normalu i bili naterani da je prihvatimo. Nešto je sinoć bilo kao ranije, sasvim kako treba. Biti jedan od i biti jedno sa. Sinoć je bio jedan veliki zagrljaj i pokazatelj da nismo izgubili, niti zaboravili da plešemo.

(Beta)

