Skinula se DO GOLE KOŽE i objavila aukciju, a razlog je BIZARAN (foto)

Dvadesetogodišnji model Kejlin Vord prikupila je na društvenim mrežama više od 700.000 dolara za žrtve požara u Australiji na neobičan način: šaljući fotografije svog nagog tela svakome ko je za to bio spreman da plati više od deset dolara jednoj od dobrotvornih organizacija po njenom izboru.

Devojka, koja živi u Kaliforniji, radi kao model od avgusta 2019, a za požare koje besne duž istočne i južne obale Australije saznala je dok je bila na odmoru na Karibima.

– Sama sam dala 1.000 dolara. U to vreme sam imala od 30.000 pratilaca, pa sam pomislila da će mi se oni pridružiti i dati dobrovoljni prilog za žrtve požara – izjavila je za “Gardijan”.

Trećeg januara oko deset uveče Vord je na Tviteru objavila sliku svog nagog tela sa emotikonom anđela i spisak dobrotovnih organizacija kojima pratioci mogu da uplate novac. Samo te večeri prikupila je više od 7.000 dolara.

Sledećeg jutra bila je preplavljena porukama i za tren oka prikupila više od 100.000 dolara.

Njen originalni tvit retvitovan je 77.000 puta, a jedna od najčešćih reakcija na akciju „Gole dobrotvorke“ bila je: “ Ne nose svi heroji ogrtače“.

Razlog za ovaj nesebičan poduhvat jeste činjenica da je 2018. i sama bila pogođena požarima u Severnoj Kaliforniji.

– Na sopstvenoj koži sam iskusila požare i videla kako užasni mogu da budu – kaže ona.

Iako ima verne pratioce kojima prodaje svoje obnažene fotografije, kaže da ju je ipak iznenadila njihova podrška.

– I daljem sam pomalo u šoku zbog pozitivnih reakcija – kaže ona.

Iako su posle ovoga i druge devojke pošle za njenim primerom, nisu sve reakcije bile pozitivne.

Otkako je objavila viralan tvit, suočena je s kritikama zbog ranijih postova na društvenim mrežama.

– Uglavnom pokušavaju da iskopaju nešto negativno o meni. Tim ljudima je to bezmalo opsesija – kaže ona.

Osim toga, naljutilo ju je što je ugašen njen nalog na Instagramu, gde je imala više od 60.000 pratilaca, i koji je predstavljao značajan izvor prihoda za nju.

– Svaki put kad pokušam da otvorim novi nalog, deaktiviraju ga, a zabrinjavajuće je što ima nekoliko lažnih naloga koji nisu obrisani. Ljudi preko Instagrama kradu moj identitet – izjavila je za „Gardijan“.

