Slavna glumica otkrila da je bila žrtva seksualnog napastvovanja: Videla sam sve

Šeron Stoun jedna je u nizu zvezda koja je otkrila da je bila žrtva seksualnog nedoličnog ponašanja u prošlosti kazavši kako je „videla sve“ tokom rada u Holivudu.

Pedesetdevetogodišnja glumica kazala je u intervjuu za CBS Sunday da je došla iz malog mesta, bez ikakve zaštite.

„U ovom sam poslu 40 godina. Možete li zamisliti taj posao kada sam ušla u njega pre 40 godina? Onako kako sam izgledala, iz Pensilvanije? Nisam imala zaštitu. Videla sam sve“, rekla je kroz gromoglasan smeh.

Prisetila se kako je prvo radila kao model i da nije mnogo verovala u sebe niti je sebe smatrala privlačnom. Kako je kazala, naučila je kako da bude seksipilna, a velika vrata u svetu glume otvorila je pozirajući gola za Playboy.

Takođe, progovorila je o svojoj bolesti koja je umalo koštala života, ali i karijere. Lekari su joj dali samo pet posto šanse da preživi nakon što je imala višednevno krvarenje mozga.

„Sve sam morala ponovo da učim. Da pričam, da hodam – sve. Moj ceo život je nestao. Bila sam sama. Ljude ne zanima ‘polomljena’ osoba. Ovo nije okolina koja prašta“, rekla je.

Uspela je sve to da prebrodi i izbalansira između svoje karijere i uloge samohrane majke troje usvojene dece.

„Nisam bila devojka kojoj je rečeno da me muškarac definiše. Govorili su mi da, ako želim muškarca u životu, da to bude partnerstvo. To je dogovor i prava veza, a to je veoma teško postići“, kazala je.

Prošle nedelje pojavila se na dodeli Zlatnog globusa sa jednim od sinova. Nosila je crnu haljinu u znak podrške žrtvama seksualnog napastvovanja u Holivudu.

„Odgajane smo da udovoljimo muškarcu, posebno žene u mojoj generaciji. Žene često izgube svoj identitet i postanu ono što je muškarac s kojim su u vezi. Promene način oblačenja i sve što rade kako bi se uklopile s tim muškarcem. Sada počinju da prihvataju sopstvene darove kao žene i ne misle više da moraju da se ponašaju kao muškarci da bi bile osnažene, snažne ili vrednovane“, kazala je Stoun.

Popularna glumica trenutno radi na seriji „Mosaic“ koja se emituje na HBO-u.