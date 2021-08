Slavna glumica se javno izvinila Novaku zbog napada

Suzan Sarandon, čuvena američka glumica, izvinila se Novaku Đokoviću zbog neopravdanih kritika.

Čuvena glumica nasela je na lažnu informaciju da je Novak Đoković „pametovao“ kako Simon Bajls i Naomi Osaka treba da se nose sa pritiskom.

Novak je odgovarao na pitanje kako gleda na poduhvat da osvoji zlatni slem, odnosno sva četiri Grend slema uz Olimpijske igre.

Tada je Novak rekao da sa time mora sam da se izbori, da se šampioni moraju nositi sa takvim pritiskom ako žele da dođu do cilja.

Pojedini globalni mediji su njegov odgovor stavili ispod izmišljenog pitanja o mentalnom zdravlju i problemima Naomi Osake i Simon Bajls.

Malo ko se izvinio za propust, šteta je već načinjena Novaku, ali je barem jedna javna ličnost povukla reč, kada je shvatila da se radi o lažnoj informaciji.

I RTed this quote about Simone Biles that was falsely attributed to Novak Djokavic and I apologize for sharing before I knew. More info 👇🏻 https://t.co/3S3caeaKdn

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) August 3, 2021