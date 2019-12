Slavna oskarovka u voditeljskoj ulozi, dubokim dekolteom šokirala fanove (video)

Oskarovka Brie Larson (30) okušala se u voditeljskoj ulozi. Bila je gošća voditeljka u šou televizijskog voditelja Jimmyja Kimmela (52), a snimci su brzo izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama.

Svoje obožavaoce i pratioce na mrežama iznenadila je dubokim dekolteom.

While guys are over here ogling #BrieLarson's boobs, all I can think is, "Omg that dress is amazing." pic.twitter.com/Fw13gsClFP

— 𝚅.𝚂. 𝚂𝚊𝚗𝚝𝚘𝚗𝚒 (@vssantoni) December 19, 2019