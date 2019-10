Slavna pevačica doživela strašan pad, fan je podigao na bini – pali zajedno u publiku (video)

Ledi Gaga objavila je video-snimak na kome se vidi kako je pala na bini dok je izvodila scenski nastup u kome je učestvovao i jedan njen fan.

why did the spotlight follow them i'm crying 😭 pic.twitter.com/4cuxovvkHr

— Lady Gaga Facts (@LGMonsterFacts) October 18, 2019