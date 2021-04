Slavni Bojsi brani Srbiju: Pogledajte šta je poručio američkoj glumici

Nakon izjave mlade američke glumice Elizabet Olsen da u Srbiji „nema ničeg jedinstveno srpskog, jer Srbija kao država postoji tek trinaest godina“, usijale su se društvene mreže.

Mnogi su 32-godišnju Marvelovu zvezdu pozvali da se bolje edukuje i poručili joj da je četiri meseca koje je provela u Beogradu snimajući film mogla da iskoristi da poseti neki od muzeja ili biblioteku i tako iz prve ruke sazna nešto više u Srbiji umesto onog što servira holivudska produkcija u svojim blokbasterima.

I disagree! I explored Serbia and went back for a second time.Belgrade is an exciting city,the history and architecture fascinating and the people very welcoming. https://t.co/a5VSgSAacP pic.twitter.com/0yHniJHT7U

— John Challis (@BeingBoycie) April 5, 2021