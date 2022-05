Slavni glumac izgleda neverovatno u 80. godini, a to duguje dvema navikama

Nijedna životna navika ne može vam garantovati zdravlje ni dug život, ali sigurno ima onih koje vam mogu pomoći u dostizanju tog cilja. Iako genetika i životne okolnosti mogu uticati na vas, to ne znači da se trebate samo prepustiti, već treba da nastojite da svoj život oblikujete na najbolji način i u njega ugraditi neke dobre navike da biste bili srećniji, zadovoljniji i ispunjeniji.

Holivudska zvezda Harison Ford jedna je od najomiljenijih zvezda u filmskoj industriji, a decenije duge i uspešne karijere duguje upravo dobrim navikama i disciplini. Pored toga što još uvek aktivno radi, oseća se i izgleda sjajno i na pragu 80. godine.

Kada je Elen DeDženeris razgovarala s njim u februaru 2020. godine, želela je da sazna ponešto o tajnama njegove forme. „Izgledaš dobro. Izgledaš jako dobro“, rekla je voditeljke, a njene reči ispratio je bučan aplauz publike u studiju. Ford se našalio s Elen rekavši: „Pa hvala. Kako sam izgledao pre?“

Kad ga je upitala šta radi kako bi ostao zdrav, Ford je odgovorio: „Ne radim praktično ništa. Jedem povrće i ribu. Stvarno je dosadno.“

Kada ga je upitala zašto se odlučio za takvu ishranu, Ford je odgovorio: „Jednostavno sam shvatio da sam umoran od jedenja mesa. I znam da nije baš dobro za planetu. I nije dobro za mene.“

Njegovi fanovi možda neće biti iznenađeni ovom odlukom, naročito ako znaju da je vrlo obziran prema okolini.

