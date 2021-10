Slavni glumac posle godinu dana razvodi se od 32 mlađe koleginice (foto)

Glumac Šon Pen se razvodi. Samo godinu dana je proveo u braku s 29-godišnjom glumicom Lejlom Džordž, a par je imao jedno od retkih pandemijskih venčanja, koje se tada činilo posebno romantično. Ipak, čini se da ljubav Pena i 32 godine mlađe Lejle nije potrajala.

Lejla je inače ćerka Šonovog kolege Vinsenta D’Onofrija.

Ovo nije prvi put da glumac ima ljubavne probleme. Jedna od najgorih priča o njegovim problemima izašla je u javnost već 80-ih, kada je bio u braku s pevačicom Madonom.

Naime, Šon je pevačicu navodno udario palicom za bejzbol zbog čega je završio u zatvoru. Ipak, mnogo godina kasnije prava istina ipak je izašla na videlo. Nakon što je Li Danijels, kreator serije Imperija, optužio Pena da je nasilnik, glumac je odlučio da ga tuži i to za ogromnu svotu, čak 10 miliona dolara. U njegovu obranu stala je i bivša supruga, Madona, koja je rekla kako su priče o Šonovom nasilničkom ponašanju prenaduvane ili izmišljene i da su mu skoro uništile karijeru.

– Svesna sam da su godinama kružile priče da je Šon bio nasilan prema meni. Tačnije, svesna sam da su tabloidi u junu 1897. proširili priču da me udario bejzbol palicom. Ja znam da su te optužbe potpuno neosnovane i užasne, bezobzirne i netačne – rekla je pevačica na sudu i dodala:

– Svesna sam i navoda da je Šon završio u zatvoru 1989. zbog nasilja u porodici. Bilo je to, kako su navodili, zato što me tukao. Nije istina da me tukao. Da, kao supružnici smo imali mnogo žestokih svađa, ali on nikada nije podigao ruku na mene niti me zavezao.

Sedam godina kasnije Šon se oženio koleginicom, zvezdom serije „Kuća od karata“ Robin Rajt. Par je u braku bio skoro 20 godina, delovali su presrećno, a dobili su i dvoje dece. Ali sve je završilo razvodom. Glumac je kasnije rekao da se nije osećao kao da je ikada bio voljen.

– Jednom kad se razvedeš sva istina izađe na videlo. Više puta sam znao da se zapitam šta ja to zapravo radim, kako sam mogao da verujem da me ta osoba voli i da oseća nešto za mene. Osećao sam se užasno poniženo nakon razvoda, zbog čega bi neki ljudi mogli da postanu ogorčeni i zatvoreni, ali ja sam sasvim drugačija osoba – rekao je Pen.

