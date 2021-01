Slavni glumac se odrekao karijere da bi bio uz bolesnu suprugu (foto)

Slavni američki glumac Čak Noris (80) iza sebe ima uspešnu karijeru, a od iste je pre nekoliko godina odustao samo kako bi bio uz svoju bolesnu suprugu Džinu (58).

Happy anniversary #ChuckNorris and Gena O'Kelley!The iconic actor and his gorgeous wife are celebrating 18 years of marriage today! pic.twitter.com/o2CLc8uAv9 — Fame10 (@Fame10_com) November 28, 2016

“Moj ceo život fokusiran je na to da ona bude dobro onoliko koliko to može da bude. Zbog toga sam stavio tačku na karijeru”, rekao je glumac 2017. godine.

Popularni Amerikanac u više navrata govorio je o tome kako se život njegove porodice preokrenuo preko noći 2013. kada je Džina primila injekciju pre magnetne rezonance za reumatodni artirtis.

Verovali su da je reč o banalnoj injekciji, ali Džinina reakcija nakon toga i komplikacije koje su usledile, pokazale su da je reč o nečemu daleko ozbiljnijem što u pojedinim slučajevima može da ostavi trajne posledice.”Nekoliko sati nakon uboda osećala sam se kao da mi je celo telo u plamenu, kao da mi je kroz njega prošla kiselina. Prvo sam to osećala samo na pojedinim mestima, ali se neprestano širilo. Posle toga sam ležala na infuziji pet meseci u krevetu i bila mi je neophodna danonoćna nega. Čak je spavao pored mene na krevetu i nijednom nije otišao. Molila sam se da poživim kako bih mogla da budem tu za svoju decu”, ispričala je ova 58-godišnjakinja svojevremeno.

“Odrekao sam se filmske karijere da bih mogao da se posvetim Džini, ceo moj život posvećen je tome da je održim u životu. Verujem da je to toliko važno”, dodao je Noris, i otkrio da su potrošili 2 miliona dolara na njeno lečenje otkako se razbolela.

Happy Anniversary to Chuck Norris and model Gena O'Kelley! pic.twitter.com/Mn4szsSqKo — Rooftop Cinema Club (@RooftopCinema) November 28, 2017

Par je ispričao da dugo nisu mogli da se pomire sa tim da jedna rutinska stvar u medicini može toliko da se zakomplikuje da Džini izazove probleme sa bubrezima i neuropatskim bolovima. Takođe, medicinske analize i lekari nisu mogli da utvrde šta je tačno pošlo po zlu, a na koncu svega sama Džina je shvatila šta se desilo.

Naime, ona je uverena da se otrovala gadolinijumom, kontrastnim sredstvom koji se koristi u injekciji, a čak je pokrenula i tužbu protiv kompanija koje proizvode takve lekove, tražeći 10 miliona dolara odštete.

“To me je razbesnelo i slomilo srce – to je opaka, ružna tajna koju skrivaju – ali Čak i ja smo odlučni u tome da to promenimo”, poručila je Džina, aludirajući na činjenicu da niko ne govori o tome šta gadolinijum može da izazove.

Porodica Noris ističe da kompanije moraju da upozore pacijente na potencijalne rizike i komplikacije.

“Ono što se dogodilo Džini ne može se promeniti. Poslednjih nekoliko godina borili smo se za njeno zdravlje i sada je naš zadatak da sprečimo da se to dogodi drugim pacijentima. Ljudi bi trebali biti svesni da kontrastna sredstva sa magnetnom rezonancom mogu biti opasna. Ne radi se o tome da se potpuno zaustavi njihova upotreba, ali lekari su dužni da pruže potpune informacije”, rekao je Noris za Vašington Post,piše Žena

Inače, Čak i Džina su stali na ludi kamen 1998. godine, a dobili su i dvoje dece – blizance Dakotu i Danili.

