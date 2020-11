Slavni holivudski par otkrio tajnu dugotrajnosti svoje veze (video)

Goldi Hon i Kurt Rasel su zajedno od 1983. godine. Oboje su pre toga imali brakove i razvode i možda je i to jedan od razloga zašto toliko dugo traju.

U nedavnom intervjuu u emisiji CBS Sunday Morning otkrili su kako je to sarađivati, kako su se upoznali (na snimanju filma iz 1968., The One and Only, Genuine, Original Family Band) i šta ih je održalo zajedno sve ove godine.

– Bio je jako premlad za mene, imala sam oko 20, a Kurt 15 godina. Tada sam izlazila sa starijim muškarcima – ispričala je Goldie o njihovom prvom susretu na snimanju filma iz 1968., The One and Only, Genuine, Original Family Band.

Nakon što su se opet sreli, nisu tražili vezu, jer su oboje imali sveže razvode iza sebe.

– Ja sam bio u takvom stanju da sam u vezama stvarno bio grozan. A ako bi me neko mogao izdržati takvog, onda je možda i postojala šansa za nešto više – prisetio se Kurt, a Goldie je odmah rekla da ne misli da je bio prema njoj grozan.

Kurt joj je odgovorio da nije bio ni u najboljem stanju jer je na njihovom prvom izlasku bio jako mamuran. Oboje su imali veoma uspešne karijere, a otkrili su i kako nikad ne komentarišu međusobno svoje uloge.

Dotakli su se i tajne svoje dugogodišnje srećne veze.

– Mislim da nema nikakve tajne. Jedino je važno da želite biti zajedno – zaključila je Goldie, a Kurt se složio s njom, prenose mediji.

