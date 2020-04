Šokantno: Bivši NBA košarkaš spavao sa 2000 žena (foto)

Javnost je šokirana njegovom pričom.

Bivšeg NBA šampiona Lamara Odoma pre nekoliko godina sekundi su delili od smrti. Cela planeta je bila šokirana kad su u američkim medijima osvanuli naslovi kako je bivši košarkaš LA Lejkersa 2015. godine pronađen bez svesti u jednom bordelu u Nevadi, gde je tri dana uzastopno uzimao tablete za potenciju i kokain. Kobnih večeri je, navodno, potrošio oko 100.000 dolara, a dok je bio u komi doživeo je i šest srčanih udara. Odom je za američke medije do detalja ispričao kako mu se desilo da pande tako nisko iako je u karijeri zaradio više od 100 miliona evra.

– Lekovi su verovatno uticali na to da brže završim karijeru, jer su mi ubili želju za treniranjem, za održavanjem forme. Postao sam zavisnik, spavao sam s više od 2000 žena. Imao sam odnose sa šest žena u proseku svake sedmice i uvek bez zaštite, tako da sam morao da platim mnoge pobačaje. Voleo bih da sam zadržao polni organ u pantalonama – ispričao je Odom.

Jedan od najzaslužnijih košarkaša za dvostruko šampionsko slavlje Lejkersa, uz Kobija Brajanta i Pau Gasola, imao je teško detinjstvo. Sa 12 godina ostao je bez majke koja je preminula od kancera, dok je otac bio konzument alkohola i droga. Spas je na trenutak uspeo da pronađe u igri pod obručima, ali nije uspeo do kraja da se izvuče.

– Da su me pitali koliko trošim na drogu, rekao bih oko 100 miliona dolara. Svi doktori koji me vide kažu da je čudo što i dalje živim. Kokain sam koristio svaki dan. Više-manje, svaku sekundu slobodnog vremena. Nisam mogao da se kontrolišem. Nisam ni želio – rekao je Odom, koji je od 2009. do 2013. godine bio u braku s Kloi Kardašijan.

– Obećavao sam Kloi da ću se promeniti toliko da se ne sećam koliko sam puta to učinio. Ne znam zašto je godinama bila sa mnom. Koketirao sam sa smrću, više neću uzimati drogu. Voleo bih da me je Bog odveo kad sam bio u komi, umesto da izgubim Kobija Brajanta – zaključio je drhtavim glasom Odom.