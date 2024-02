Specijalni gost ovogodišnjeg Super Bowla stiže na EXIT! Evo ko je u pitanju

Frontmen jedne od najuspešnijih muzičkih grupa svih vremena – The Black Eyed Peas, Will.i.am, nastupio je sinoć na poluvremenu Super Bowla! On se na bini na terenu najgledanijeg sportskog takmičenja na svetu pridružio Usheru, sa kojim je u spektakularnom performansu izveo njihovu zajedničku pesmu „OMG”. Will.i.am je svojim pojavljivanjem na pevačevom halftime show nastupu uzvratio gostovanje iz 2011, kada se Usher istim povodom pridružio sastavu The Black Eyed Peas!

Will.i.am Shines Bright at Last Night’s Super Bowl!

Poluvreme Super Bowla, najvećeg svetskog takmičenja u američkom fudbalu, po pravilu je rezervisano za vodeća svetska muzička imena, neverovatne performanse i spektakularnu produkciju, a prošle godine ovo takmičenje gledalo je preko 118 miliona ljudi. Ove godine, čast da nastupi tokom poluvremena pripala je američkoj R&B zvezdi Usheru, a kao specijalni gost iznenađenja na pozornici mu se pridružio ni manje ni više nego Will.i.am, frontmen ikonične pop-rap grupe The Black Eyed Peas!

Will.i.am je sa Usherom izveo njihovu zajedničku pesmu „OMG”, koju je frontmen sastava The Black Eyed Peas napisao i producirao. Ovim gestom „uzvratio je uslugu” iz 2011, kada se Usher na Super Bowlu kao gost iznenađenja pridružio performansu ove kultne muzičke grupe.

„Nema reči kojima se ovo može opisati” – izjavio je Will.i.am nakon nastupa. „Sada, 13 godina kasnije, to znači nešto sasvim drugačije. Prelepo je, predivno, fantastično” – zaključio je, dodajući da je čitav performans bio prepun „OMG“ momenata. Jedan od tih momenata svakako su bili i plesači na rolerima, dok su se dve muzičke superzvezde postarale da obezbede spektakl za pamćenje.

Decenijama unazad, na Super Bowl Halftime Showu nastupala su najveća imena svetske muzičke scene, među kojima su The Rolling Stones, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen, U2, Madonna, Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, The Weeknd i niz drugih, a ova godina obeležila je drugo pojavljivanje Will.i.am-a, nakon 2011. godine kada je zajedno sa grupom Black Eyed Peas nastupio kao hedlajner.

The Black Eyed Peas predvode ovogodišnje izdanje EXIT festivala, koje će biti održano od 10. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su na zvaničnoj stranici EXIT festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

