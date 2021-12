Srećna porodica: Dženifer Lopez i Ben Aflek s decom zadivili nesebičnim gestom

Dženifer Lopez i Ben Aflek zajedno su sa svojom decom “zavrnuli rukave” i bacili se na posao kako bi pomogli zajednici u borbi protiv gladi.

Sve je započelo u Benovom domu u losanđeleskoj četvrti Pacific Palisades, gde su bili domaćini akcije međunarodne neprofitne organizacije ‘Rise Against Hunger’.

Kao što se može videti na fotografijama koje su zabeležili paparaci, Dženifer i Ben su bez oklevanja istovarili velike i teške džakove. Bili su to džakovi pirinča i ostalih potrepština teški po 22,5 kilograma. Ben je pokazao zavisnu fizičku snagu dok je istovremeno nosio dva džaka istovremeno na svojim ramenima, ali ipak – prava junakinja je Džej Lo koja je sve to odradila u visokim potpeticama.

Ben Affleck and Jennifer Lopez were seen yesterday with the kids at Ben's home in Pacific Palisades, where they hosted a food drive for Rise Against Hunger.

November 28, 2021 pic.twitter.com/8iD0ejdUqS

— bennifer tea (@jloaffleck) November 29, 2021