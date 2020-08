Supruga Olivera Dragojevića napokon otkrila zašto je odbio da peva u Srbiji

Oliver Dragojević jedan je od retkih muzičara koji nakon ratnih devedesetih godina nije pristao da peva u Srbiji. Za razliku od drugih koji su često upućivali teške reči, a nakon toga punili beogradsku Arenu, Dragojević se nikada nije oglašavao o svojoj odluci. Njegovo “ne” Beogradu bilo je jednostavno.

Davao je intervjue medijima iz Srbije. Radio televizija Srbije dolazila je u Split da snimi emisiju o njemu. Oliver ih je proveo Splitom, uljudno razgovarao sa njima, ali na pitanje zašto ne želi u Beograd, Oliver je jednostavno rekao ta je priča završena, iako niko nikada nije saznao zašto. Nije vređao, nije galamio, samo je rekao ne, prenose mediji u regionu..

A onda nakon njegove smrti, Vesna Dragojević, njegova supruga, otkriva zašto je Oliver odbio Srbiju.

-Kada je bombardovan Dubrovnik moja porodica je došla u Split. Gledali smo snimke kako gore brodovi u Dubrovniku i tu je bio brod moga oca. To je bio veliki brod od 10 metara koji je moj otac počeo graditi dok sam ja išla u školu. Čitav život ga je gradio i zvao se Kopakabana. I tada je moj otac video na televiziji kako taj njegov brod gori. Onda je počeo da plače i kuka, a onda mu je Oliver rekao: “Miljenko, nemojte vi ništa da brinete. Ja sam puno tamo radio, bio sam milion puta, ako će vas to utešiti ja više nikada neću tamo pevati”, rekla je Vesna i dodala da je to jedina rečenica koju je on rekao za Srbiju.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.