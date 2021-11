Svi je znaju kao Ivanku Tramp, ali to nije njeno pravo ime

Ćerka Donalda Trampa i bivšeg modela Ivane Mari Tramp, jednom prilikom otkrila je da se već godinama u javnosti predstavlja „pogrešnim“ imenom.

Pošto je Trampova žena, Ivana, jedno vreme stalno krasila naslovne strane mnogih listova, novinari „Business Insider“-a su igrom slučaja saznali da ona i njena najstarija ćerka imaju isto ime.

Kao što je Donald Tramp Mlađi dobio ime po svom ocu, tako je i prva ćerka nekadašnjeg američkog predsednika dobila ime po svojoj majci.

Ona se zove Ivana, a ranije je u jednom tvitu i objasnila nadimak koji nosi i po kome je poznata u javnosti – Ivanka.

My actual name is Ivana. In Czech, Ivanka is the baby name for Ivana, like Bobby is to Robert. RT @Saluxious Ivanka, how'd you get u r name?

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 28, 2010