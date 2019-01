Svi se DIVE Megan Markl (foto)

View this post on Instagram

كثيرة هي التقارير التي شبّهت إطلالة #ميغان_ماركل الأخيرة بإطلالة الراحلة #الليدي_ديانا خلال زيارتها الى الهند عام 1992 بسبب تشابه الألوان التي نسّقتها دوقة ساسيكس .. ما رأيك؟ Many have compared Meghan Markle’s latest look to Lady Diana’s look on a visit to India in 1992 due to the similarity in the color choices. What do you think?