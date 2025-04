The Prodigy, DJ Snake i Solomun predvode više od 30 novih imena koja stižu na jubilarni EXIT!

Više od 30 velikih imena pridružuje se jubilarnom 25. izdanju Exita, a predvode ih legendarni The Prodigy, apsolutni hitmejker DJ Snake i globalni house šef Solomun! Novi hedlajneri pridružuju se jakoj postavi koju čine punk ikone Sex Pistols uz energičnog Franka Cartera, rodonačelnik EDM scene Tiësto, elektronski vizionar Eric Prydz, najtraženije umetnice techno scene Amelie Lens, Nina Kraviz, Indira Paganotto i Sara Landry, inovator high-tech minimal zvuka Boris Brejcha, globalna techno senzacija Yousuke Yukimatsu, Bob Geldof sa bendom The Boomtown Rats, britanski pop duo Hurts, dvostruka evrovizijska pobednica Loreen i mnogi drugi.

Jedinstveni „Rebel Rave“ program Glavne bine u petak, 11. jula donosi globalni scenski zaokret kroz autentični, sirovi zvuk i beskompromisnu energiju udruženih elektro titana, koje predvodi neukrotivi The Prodigy! Kultni sastav koji je pre 30 godina promenio muzičku istoriju regiona koncertom u Beogradu, više puta je obarao rekorde posećenosti Exitove Glavne bine. I sami ističu EXIT kao omiljeni festival, a prvi put će podeliti scenu sa predvodnicima nove techno generacije – I Hate Models, Lorenzom Raganzinijem i Paolom Ferrarom kao i Trymom. Istorijski susret dve rejverske epohe obrisaće granice između prošlosti i budućnosti, ispisujući novo poglavlje Exita.

Nakon jakog starta uz The Prodigy, scenu preuzima maskirani techno heroj, I Hate Models, koji je nakon prošlogodišnje dominacije na Dance Areni i nastupa na stadionu GelreDome u Holandiji pred 30.000 ljudi, spreman da osvoji i najveću Exitovu binu. Publiku će za njihove nastupe zagrejati italijanski techno-metal duo Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara, a specijalno za ovu priliku izvešće svoj poslednji ekskluzivni b2b set, koji je publika u Srbiji premijerno imala priliku da čuje na No Sleep festivalu. „Rebel Rave” postavi pridružuje se i Trym – francuski techno fenomen čiji beskompromisni ritmovi i euforične melodije redefinišu zvuk savremenog rejva.

Jubilarnom programu Glavne bine pridružiće se u nedelju, 13. jula i jedan od najtraženijih francuskih muzičara svih vremena, DJ Snake, koji godinama unazad dominira top-listama i puni arene i stadione širom sveta. Poznat po umeću kombinovanja globalno prepoznatljivih melodija sa pulsirajućom energijom klupske scene, od 2021. godine ostaje upamćen kao jedan od najuzbudljivijih performera u Exitovoj istoriji, a u novom moćnom setu donosi planetarne mega-hitove, poput „Taki Taki”, „Lean On”, „Let Me Love You” i „Loco Contigo”, koji broje 32 milijarde slušanja na muzičkim platformama.

Osveženi reggae zvuk na Tesla Universe binu doneće u subotu, 12. jula Mystic Marley, unuka Boba Marleya i ćerka višestruko nagrađivanog muzičara Stephena Marleya. Njen snažan autorski pečat prožet je bogatim kulturnim nasleđem i zvukom novog doba. Odbijajući da bude ograničena na jedan žanr, inspiraciju crpi iz raznolikih muzičkih uticaja koji obuhvataju reggae, hip hop, soul, R&B i pop. Fuziju različitih stilova pokazuju i njeni singlovi, kao što su „Energy” i „Sad Girls”.

Solomunov DIYNAMIC STAGE TAKE-OVER show na Dance Areni

Petnaest godina nakon svog prvog nastupa na EXIT festivalu i četiri godine posle istorijskog, petočasovnog seta, koji je obeležio prvi veliki post-pandemijski festival na svetu, jedan od najcenjenijih DJ-eva današnjice – Solomun, vraća na mesto koje naziva svojim domom – stiže u Hram elektronske muzike u subotu, 12. jula! Ovog puta u Srbiju donosi čistu ekskluzivu kakva se retko viđa i na svetskim binama – čuveni DIYNAMIC STAGE TAKE-OVER show!

Ova konceptualna noć na kultnoj elektronskoj bini obuhvatiće i nastup Mau P – jednog od najtraženijih izvođača nove generacije čiji hitovi pune klupske podijume širom sveta. U spoju berlinskog avangardnog zvuka sa domaćim techno pulsom publiku očekuje još jedan ekskluzivni b2b set, koji donose DJ Gigola i Tijana T. Dinamični program upotpuniće svojim nastupima i Ogazón – predstavnica holandskog hardgroove zvuka, vunderkind domaće elektronske scene – DJ Lanna koja upešno dominira i najvećim svetskim scenama, kao i mlada progressive house nada sa naših prostora, Hobin Rude.

Pojačanje stiže i na Explosive binu

Žestok gitarski program Explosive bine upotpunjuje niz bendova među kojima su Eskröta i Krisiun iz Brazila, The Committee, Impiety iz Singapura, Nihilo iz Italije, Disvladislav i domaći Ludilo, a pridružuju im se i hardcore i punk eksplozija This Means War iz Belgije, britanski bendovi Billy Liar, Heavy Lungs i The Meffs, hrvatski Pi*ke Vrište, švedski Perkele i Pure Impact. Na scenu stupaju i ekstremni metal sastavi kao što su švedski Allt, holandski Asphyx, rumunski Dordeduh i Worm Man Project, dok će hrvatski A Gram Trip dodatno začiniti program. Oni se pridružuju ranije objavljenim imenima među kojima su The Drows, Meryl Streek, Total Chaos, Public Serpents, Lower Parts of Human Sludge, Ocean of Another i Vlkn.

Ograničen kontingent festivalskih ulaznica dostupan je po promotivnoj ceni od 7.990 dinara, uz popust od 60 odsto. Jednodnevne ulaznice za pojedinačne dane festivala mogu se kupiti po sniženoj ceni od 3.690 dinara, uz popust od 30 odsto. Ulaznice se mogu kupiti na zvaničnom sajtu EXIT festivala, kao i na svim Gigs Tix prodajnim mestima i online, a aktuelne cene važe do 15. aprila.

